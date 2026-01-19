Serviços, atendimento e mais: saiba como funcionará o SAC Rodoviária

- Foto: Divulgação/Ascom Saeb

A unidade do SAC que vai funcionar no novo Terminal Rodoviário de Salvador, no bairro Águas Claras, iniciará os atendimentos nesta terça-feira, 20. Agora, a capital baiana passa a contar com 18 sedes, mas essa tem como público alvo as pessoas que embarcam e desembarcam no local.

Com investimento total de R$ 5 milhões, o SAC Rodoviária tem capacidade total para realizar cerca de 16,2 mil atendimentos por mês, em uma área de 995,72m².



O serviço foi entregue na manhã de segunda, 19, juntamente com o novo modal e a cerimônia contou com as participações do secretário Estadual da Administração (Saeb), Rodrigo Pimentel, do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, além de outras personalidades políticas.

Entenda como funcionará o atendimento

O atendimento será de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. Aos sábados será de 8h às 12h, somente para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), por agendamento prévio.

A marcação deve ser feita através do aplicativo ou portal www.ba.gov.br; e pelo call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Serviços disponíveis

Nova carteira de identidade nacional (CIN);

INSS;

Defensoria Pública;

Detran/CNH;

Procon;

SAC Educação;

SineBahia;

Planserv.

Para a emissão da CIN, que é o serviço mais demandado da rede, o posto vai disponibilizar 240 senhas por dia, de segunda a sexta-feira.

A unidade possui infraestrutura moderna e um espaço de espera com 81 lugares, e também contempla diversos aspectos de acessibilidade, como espaço reservado para cadeirante na espera, piso tátil e assento reservado a pessoas com prioridade.

Além disso, a programação visual das unidades é colorida para facilitar a identificação.