MOBILIDADE

Padrão Europa: Salvador terá conexão direta entre VLT e Rodoviária

Presidente da CTB, Eracy Lafuente, contou que mobilidade será facilitada entre os diversos modais e novo equipamento

Luiza Nascimento e Yuri Abreu

Por Luiza Nascimento e Yuri Abreu

19/01/2026 - 10:34 h
Eracy Lafuente é presidente da CTB
Eracy Lafuente é presidente da CTB -

A nova rodoviária de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira, 19, na região de Águas Claras, contará com uma estrutura de mobilidade comparável ao que existe nos "grandes centros da Europa".

A informação é do presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, ao falar sobre o andamento das obras do VLT — que chegarão até o local — aliada ao metrô, com uma estação na região.

"Hoje a gente integra terminal de integração de ônibus, mais metrô, mais a rodoviária. Então já é um grande elemento de conforto para os usuários de mobilidade da cidade e da região metropolitana e do estado da Bahia. Nós vamos trazer ainda um Veículo Leve, um trem, em que ele tem o seu início lá no Comércio, vai até Ilha São João e vem pela duplicação da estrada do Derba", afirmou.

Leia Também:

Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP's
Nova rodoviária de Salvador: saiba como ficam nomes das estações
Nova Rodoviária de Salvador: Jerônimo destaca "sistema muito ágil"

"Ele ficará na frente do terminal de integração, em que ele desce do trem, sobe a passarela, da passarela se desloca para a estação do metrô e se desloca para a nova rodoviária. Ou seja, vai ser como nos grandes centros da Europa, um grande modal em que hoje no Brasil", garantiu.

Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP

A secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, explicou ao Portal A TARDE que a nova Rodoviária de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira, 19, já conta com nove salas VIP operadas pelas empresas de ônibus que atendem o terminal.

Segundo Jusmari, o acesso da população a esses espaços vai depender da política adotada por cada empresa. Ela citou como exemplo o funcionamento das salas VIP em aeroportos, que, em alguns casos, exigem cartão de crédito ou participação em programas de fidelidade.

Há ainda a possibilidade de algumas empresas utilizarem a estrutura apenas para oferecer mais conforto aos passageiros, seja durante a compra de passagens, seja na espera pelo embarque ou desembarque.

