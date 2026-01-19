Menu
SALVADOR
Nova rodoviária de Salvador: saiba como ficam nomes das estações

Equipamento foi inaugurado nesta segunda-feira, 19, pelo governador Jerônimo Rodrigues

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/01/2026 - 10:06 h
Antigo terminal rodoviário de Salvador
Antigo terminal rodoviário de Salvador

Com a inauguração da nova Rodoviária, dúvidas surgiram entre usuários do transporte público sobre a denominação das estações e do antigo terminal rodoviário de Salvador. As mudanças envolvem tanto o nome da antiga estrutura, localizada em Pernambués, quanto a estação de metrô que passa a concentrar o novo equipamento, em Águas Claras.

O nome da antiga “Estação Rodoviária” passará a ser “Estação Iguatemi”. Com isso, a nova “estação rodoviária”, será transferida para a qual atualmente é chamada de “Águas Claras”. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 19, pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante a cerimônia de inauguração do novo equipamento.

"Nós vamos mudar o nome, ali não vai ser mais Estação Rodoviária. A Estação Rodoviária vai ser aqui (em Águas Claras). Então lá vai ser a Estação Iguatemi", explicou o chefe de estado.

Nova Rodoviária de Salvador: Jerônimo destaca "sistema muito ágil"
SAC da nova rodoviária fará emissão de mais de 100 identidades por dia
Nova rodoviária de Salvador terá vagas exclusivas para apps e ligação com metrô

Nova Rodoviária

A nova Rodoviária é integrada à Estação Águas Claras do metrô, a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas, além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais. Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de 41 plataformas de embarque, 24 de desembarque e 34 áreas destinadas ao estacionamento de veículos operacionais. O espaço conta ainda com salas VIP, estacionamento com 847 vagas, sendo 711 rotativas, pontos comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

x