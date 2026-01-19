MAIS CONFORTO
Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP's
Em entrevista ao A TARDE, secretaria Jusmari Oliveira explicou funcionamento
Por Ane Catarine e Luiza Nascimento
A secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, explicou ao Portal A TARDE que a nova Rodoviária de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira, 19, já conta com nove salas VIP's operadas pelas empresas de ônibus que atendem o terminal.
Segundo Jusmari, o acesso da população a esses espaços vai depender da política adotada por cada empresa. Ela citou como exemplo o funcionamento das salas VIP em aeroportos, que, em alguns casos, exigem cartão de crédito ou participação em programas de fidelidade.
Há ainda a possibilidade de algumas empresas utilizarem a estrutura apenas para oferecer mais conforto aos passageiros, seja durante a compra de passagens, seja na espera pelo embarque ou desembarque.
Cada empresa de ônibus que atende a nova rodoviária terá a sua própria sala VIP, como acontece nos aeroportos. A forma de acesso da população a esses espaços dependerá da política de cada empresa. Já ouvimos algumas, por exemplo, que pretendem usar a sala VIP para, caso se formem filas no guichê, levar os passageiros ao espaço e oferecer um atendimento especial. Atualmente, já contamos com nove salas VIP, explicou.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), já havia anunciado a implementação das salas VIP no novo equipamento. De acordo com o petista, esses espaços reservados devem garantir mais comodidade aos usuários, especialmente em períodos de grande demanda, como Semana Santa, São João e Natal.
