BAHIA
MAIS CONFORTO

Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP's

Em entrevista ao A TARDE, secretaria Jusmari Oliveira explicou funcionamento

Ane Catarine e Luiza Nascimento

Por Ane Catarine e Luiza Nascimento

19/01/2026 - 10:11 h | Atualizada em 19/01/2026 - 11:10
Imagem ilustrativa da imagem Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP's
-

A secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, explicou ao Portal A TARDE que a nova Rodoviária de Salvador, inaugurada nesta segunda-feira, 19, já conta com nove salas VIP's operadas pelas empresas de ônibus que atendem o terminal.

Segundo Jusmari, o acesso da população a esses espaços vai depender da política adotada por cada empresa. Ela citou como exemplo o funcionamento das salas VIP em aeroportos, que, em alguns casos, exigem cartão de crédito ou participação em programas de fidelidade.

Leia Também:

Nova rodoviária de Salvador: saiba como ficam nomes das estações
Nova Rodoviária de Salvador: Jerônimo destaca "sistema muito ágil"
SAC da nova rodoviária fará emissão de mais de 100 identidades por dia
Nova rodoviária de Salvador terá vagas exclusivas para apps e ligação com metrô

Há ainda a possibilidade de algumas empresas utilizarem a estrutura apenas para oferecer mais conforto aos passageiros, seja durante a compra de passagens, seja na espera pelo embarque ou desembarque.

Cada empresa de ônibus que atende a nova rodoviária terá a sua própria sala VIP, como acontece nos aeroportos. A forma de acesso da população a esses espaços dependerá da política de cada empresa. Já ouvimos algumas, por exemplo, que pretendem usar a sala VIP para, caso se formem filas no guichê, levar os passageiros ao espaço e oferecer um atendimento especial. Atualmente, já contamos com nove salas VIP, explicou.
Jusmari Oliveira - Secretária
Imagem ilustrativa da imagem Rodoviária de Salvador: saiba como será o acesso às salas VIP's
| Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), já havia anunciado a implementação das salas VIP no novo equipamento. De acordo com o petista, esses espaços reservados devem garantir mais comodidade aos usuários, especialmente em períodos de grande demanda, como Semana Santa, São João e Natal.

Jerômino Rodrigues Nova Rodoviária de Salvador

