Megaoperação vai orientar população para evitar erros de acesso à nova rodoviária

Para evitar que passageiros e motoristas se confundam com a mudança de endereço da Rodoviária de Salvador, o Governo da Bahia montou uma megaoperação de orientação no início do funcionamento do novo terminal, localizado em Águas Claras. A ação foi detalhada pela secretária de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Jusmari Oliveira, durante a inauguração do equipamento, nesta segunda-feira, 19.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária garantiu que o sistema, que começa a operar nesta terça-feira, 20, seguirá sem intercorrências, com equipes posicionadas em pontos estratégicos para orientar empresas de transporte e a população em geral.

“Todas as empresas já estão sendo orientadas. A gente tem uma equipe grande aqui, tanto para a orientação das empresas como para a orientação dos usuários”, destacou Jusmari.

Como operação vai funcionar:

Segundo a secretária, a operação contará com três frentes principais de atuação, distribuídas em locais estratégicos. A primeira equipe ficará na saída do metrô, com profissionais da Sedur e da CCR, orientando os passageiros sobre os acessos, rotas e deslocamentos, com apoio de folders e mapas", informou.

De acordo com Jusmari, a segunda frente de orientação atuará dentro do próprio terminal rodoviário, enquanto a terceira ficará no terminal de ônibus, sob responsabilidade da Prefeitura de Salvador, garantindo informações aos usuários do transporte urbano e metropolitano.

“Então nós vamos ter três equipes de pessoas técnicas capacitadas para dar toda a orientação a todos que chegarem”, afirmou.

Questionada sobre a possibilidade de alguma empresa de transporte errar o caminho ou deixar de operar no novo terminal, Jusmari Oliveira descartou essa hipótese e garantiu que todas já foram notificadas. “Isso não vai acontecer. Nós já temos certeza. Todas estão notificadas e todas virão para cá”, reforçou.

Estacionamento e apoio aos motoristas

A secretária também explicou que haverá áreas destinadas ao apoio operacional das empresas, incluindo espaços para estacionamento e apoio aos motoristas. Segundo ela, além de uma área já disponível no terminal, está previsto um espaço anexo para acomodar veículos excedentes ou que não estejam em operação, garantindo estrutura adequada e condições dignas de trabalho.