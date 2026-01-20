Menu
SALVADOR

Taxistas têm vagas duplicadas no desembarque da nova Rodoviária de Salvador

Medida assegura maior oferta do serviço no terminal de integração

Redação

Por Redação

20/01/2026 - 12:10 h | Atualizada em 20/01/2026 - 12:49
Nova Rodoviária tem espaço reservado para taxitas
A Secretaria de Mobilidade (Semob) garantiu a ampliação das vagas destinadas para os táxis que ficarão próximos ao saguão de desembarque no novo Terminal Rodoviário instalado em Águas Claras. A medida tem como objetivo assegurar maior oferta do serviço aos usuários que utilizam o equipamento como ponto de integração do transporte.

A administração do espaço disponibilizou inicialmente sete vagas para táxis, quantidade que correspondia à metade do total existente no antigo terminal rodoviário da capital baiana.

Técnicos da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae) realizaram uma vistoria no local e solicitaram formalmente à empresa responsável pela administração do terminal a ampliação do número de vagas, após pedido dos taxistas que operam o serviço no terminal.

Após o pedido que foi atendido pela empresa, houve a duplicação dos espaços destinados aos taxistas, restabelecendo o mesmo quantitativo que era ofertado anteriormente no antigo terminal rodoviário de Salvador.

De acordo com a Semob, a ampliação é fundamental para garantir o adequado atendimento à demanda de passageiros, além de contribuir para a organização do fluxo de veículos e para a melhoria da mobilidade urbana na região.

rodoviária Salvador terminal rodoviário

x