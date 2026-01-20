Governo da Bahia cria comissão para definir futuro da antiga rodoviária de Salvador

Governo da Bahia criou comissão para gerir antiga rodoviária de Salvador - Foto: Camila Souza | GOVBA

O governo da Bahia criou uma comissão para gerir a antiga rodoviária de Salvador, localizada em Pernambués, e que foi desativada após funcionar por 51 anos — nesta terça-feira, 20, em razão da inauguração de um novo equipamento, no bairro de Águas Claras, que passou a operar de forma oficial.

A medida para a criação do colegiado foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE). A comissão será formada por 12 pessoas, sendo quatro de cada um dos seguintes órgãos do governo: Saeb (Secretaria de Administração), Seinfra (Infraestrutura) e Agerba.

A este grupo, vai competir:

Realizar levantamento físico e documental dos bens reversíveis vinculados ao Terminal Rodoviário de Salvador - TRS;

Avaliar o estado de conservação do imóvel e dos bens reversíveis, propondo medidas necessárias à sua preservação;

Acompanhar e fiscalizar o uso, a guarda e a manutenção do imóvel e dos bens reversíveis;

Propor medidas administrativas destinadas a evitar a deterioração, o uso indevido ou a dilapidação do patrimônio público;

Elaborar relatórios técnicos e informativos, sempre que necessário, a serem encaminhados às autoridades competentes.

Prazo da comissão

Ainda segundo a portaria assinada pelos secretários Rodrigo Pimentel (Administração) e Saulo Pontes (Infraestrutura), além de Carlos Henrique Azevedo (diretor-executivo da Agerba), a Comissão Conjunta terá prazo de duração de 12 meses, isto é, um ano, podendo ser prorrogado mediante ato conjunto dos três órgãos.

Local pode receber conjunto habitacional, diz Jerônimo

Na segunda-feira, 19, durante a entrega da nova rodoviária de Águas Claras, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que o antigo espaço pode ser transformado em um conjunto habitacional.

Segundo o petista, estudos técnicos estão sendo conduzidos para garantir que qualquer ocupação na região não comprometa a mobilidade urbana. O debate ainda envolve terrenos como o do Detran e podem incluir também pontos comerciais.