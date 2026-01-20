Nova Rodoviária: operação orienta usuários no 1º dia de funcionamento

- Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O novo Terminal Rodoviário de Salvador, no bairro Águas Claras, começou a funcionar nesta terça-feira, 20. Com a novidade, passageiros enfrentam dificuldades no primeiro dia da mudança.

Por isso, uma operação orienta usuários sobre como utilizar o equipamento, que conta com 41 plataformas de embarque em cima, 24 de desembarque embaixo e 33 de espera de ônibus.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), Eduardo Pedreira, explicou a orientação.

"O início das operações está correndo de maneira normal. Obviamente, tem muita confusão, mas a gente tem muitas pessoas dedicadas a informar o usuário. Esse terminal tem quatro plataformas, quatro níveis, então tem um processo construtivo de educar as pessoas a entender todo esse sistema multimodal", explicou Pedreira.

Uma equipe está no local orientando as pessoas e tirando dúvidas sobre como onde estão as plataformas, como pegar ônibus e deslocamento para o metrô.

Presidente do Conselho de administração da Sinart - Eduardo Pedreira | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Opinião dos usuários

O Portal A TARDE conversou com os usuários do sistema para entender o que eles estão achando da novidade.

Viviane dos Santos, de 41 anos, disse que o local ficou mais distante da sua casa.

"A outra era melhor porque eu moro em Itapuã, aí eu pegava e já descia direto e já soltava na rodoviária certinha. Mas essa aqui eu tô pegando dois metrôs. Tô pegando até o Acesso Norte, e pegando o outro, pra descer pra cá, né? Aí tá sendo muito complicado. Se fosse outro, eu já tava lá direto", afirmou.

Viviane dos Santos, de 41 anos | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Antônia, que voltava de Santo Amaro com o marido Carlos Evangelista, compartilha da mesma opinião. Para ela, a estrutura também causou estranhamento.

"A gente lá na outra estava acostumado e aqui ficou um pouco distante, mas com o tempo a gente se acostuma. Está tudo bem, mas acho diferente, né? Na antiga eu já estava acostumada a saber desembarcar, onde a gente ia, onde não ia e agora eu estou toda perdida", opinou.

Carlos Evangelista e Antônia | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Rosenilda Dantas veio de Alagoinhas e foi pega de surpresa com a mudança, no dia anterior. Ela aprovou a estrutura, e vai testar como será a ida para casa.

Rosenilda Dantas | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Edilene Oliveira estava com a família aguardando um outro parente chegar de viagem. Apesar de ter aprovado o tamanho, ela também pontuou a distância como algo negativo.

"Para mim foi desfavorável, porque eu moro ali muito próximo [da antiga], então pra mim se tornou um pouco distante. A estrutura é bem grande e no momento a gente só pode falar isso porque não tem nenhuma experiência", disse.

Edilene Oliveira e família | Foto: Victoria Isabel | Ag. A Tarde

Taxistas e mototaxistas

Paulo Sérgio trabalha como mototaxista em Salvador há anos aprovou a mudança, sobretudo devido ao trânsito.

"A mudança tinha que acontecer pela questão do engarrafamento, né? Aqui, no caso, ficou mais ampla. Hoje, no primeiro dia, as pessoas estão realmente um pouco perdidas, mas achei muito valiosa e produtiva. É uma coisa nova, um empreendimento novo, uma nova mudança. É interessante", avaliou.

Já o mototaxista Carlos aprovou a mudança, mas pediu que o local atenda melhor à categoria.

"A rodoviária é linda, maravilhosa, mas falta muita coisa para a nossa categoria, principalmente um apoio, um banheiro lá, porque a gente é idoso e para a gente ter que ir no banheiro lá dentro, é horrível. Chega no meio do caminho, vai acabar se urinando. A gente fica ali no relento, se chover a gente não pode sair, se fizer sol, a gente vai se queimar todo", desabafou.