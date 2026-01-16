Quem é o governador mais votado da história da Bahia? Veja a lista

Desde 1982, primeira eleição direta na Bahia após o Brasil entrar no período da ditadura militar, 11 governadores chegaram ao Palácio de Ondina pelo voto popular, com exceção de Antônio Imbassahy (PFL), Ruy Trindade e Otto Alencar. O Portal A TARDE fez um levantamento com as maiores votações da história do governo baiano.

Quem é o governador mais votado da história da Bahia?

A maior votação de um governador eleito na Bahia pertence ao hoje ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), na eleição de 2018. Na ocasião, o petista tentava a reeleição contra José Ronaldo (DEM), obtendo 5.096.062 votos.

Na sua primeira vitória para o governo, em 2014, Rui Costa obteve 3.558.975 votos, o que significa um aumento de 1.537.087 votos entre os dois pleitos. Na época, o então deputado enfrentou o ex-governador Paulo Souto, que tentava voltar ao poder após oito anos.

Rui Costa na campanha de 2018 | Foto: Luciano Carcará | AG. A TARDE

Atual governador da Bahia e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) detém a segunda maior votação da história entre os eleitos para o cargo, em 2022. Na ocasião, o petista recebeu 4.480.464.

Atrás da votação de Jerônimo, está Jaques Wagner (PT), em sua reeleição, no ano de 2010. O petista, hoje senador da República, enfrentou Paulo Souto, obtendo 4.101.270 votos.

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia | Foto: Divulgação

Menor votação

Entre os eleitos a partir do processo redemocratização, João Durval tem a menor votação da lista. Vencedor do pleito em 1982, o ex-governador teve 1.623.422.

Na sequência está Antônio Carlos Magalhães, que teve 1.642.726 votos nas eleições de 1990. Durval e ACM foram eleitos em disputas contra o ex-governador Roberto Santos.

Antônio Carlos Magalhães | Foto: Arlindo Felix | AG. A TARDE

Veja o ranking