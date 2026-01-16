Quem é o governador mais votado da história da Bahia? Veja a lista

Por Cássio Moreira
Desde 1982, primeira eleição direta na Bahia após o Brasil entrar no período da ditadura militar, 11 governadores chegaram ao Palácio de Ondina pelo voto popular, com exceção de Antônio Imbassahy (PFL), Ruy Trindade e Otto Alencar. O Portal A TARDE fez um levantamento com as maiores votações da história do governo baiano.
Quem é o governador mais votado da história da Bahia?
A maior votação de um governador eleito na Bahia pertence ao hoje ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), na eleição de 2018. Na ocasião, o petista tentava a reeleição contra José Ronaldo (DEM), obtendo 5.096.062 votos.
Na sua primeira vitória para o governo, em 2014, Rui Costa obteve 3.558.975 votos, o que significa um aumento de 1.537.087 votos entre os dois pleitos. Na época, o então deputado enfrentou o ex-governador Paulo Souto, que tentava voltar ao poder após oito anos.
Atual governador da Bahia e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) detém a segunda maior votação da história entre os eleitos para o cargo, em 2022. Na ocasião, o petista recebeu 4.480.464.
Atrás da votação de Jerônimo, está Jaques Wagner (PT), em sua reeleição, no ano de 2010. O petista, hoje senador da República, enfrentou Paulo Souto, obtendo 4.101.270 votos.
Menor votação
Entre os eleitos a partir do processo redemocratização, João Durval tem a menor votação da lista. Vencedor do pleito em 1982, o ex-governador teve 1.623.422.
Na sequência está Antônio Carlos Magalhães, que teve 1.642.726 votos nas eleições de 1990. Durval e ACM foram eleitos em disputas contra o ex-governador Roberto Santos.
Veja o ranking
- Rui Costa (2018) - 5.096.062
- Jerônimo (2022) - 4.480.464
- Jaques Wagner (2010) - 4.101.270
- Rui Costa (2014) - 3.558.975
- Jaques Wagner (2006) - 3.242.336
- Paulo Souto (2002) - 2.871.025
- Waldir Pires (1986) - 2.675.108
- César Borges (1998) - 2.418.620
- Paulo Souto (1994) - 2.235.659
- ACM (1990) - 1.642.726
- João Durval Carneiro (1982) - 1.623.422
