ARRUMAÇÃO

Ministra de Lula recebe convite de filiação e avalia candidatura

SimoneTebet terá conversa com presidente para definir futuro político

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/01/2026 - 16:58 h
Tebet pode se candidatar ao Senado por Planalto.
Tebet pode se candidatar ao Senado por Planalto. -

A ministra do Planejamento Simone Tebet recebeu um convite para se filiar ao PSB e se candidatar a uma vaga ao Senado por São Paulo. Ela tem uma conversa marcada no fim do mês com o presidente Lula (PT) para definir o futuro político.

O encontro contempla o desejo do Palácio do Planalto de montar um palanque forte no maior estado do país, com 33,5 milhões de eleitores, para a tentativa de reeleição do chefe do Executivo. As informações são de O Globo.

Ser candidata em São Paulo, no entanto, pode representar a saída de Tebet do MDB, partido ao qual está filiada há 27 anos. A legenda comanda a capital com o prefeito Ricardo Nunes e apoia a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), dois nomes que estarão ao lado da candidatura presidencial de oposição.

Aliados da ministra admitem a possibilidade de mudança de legenda, algo que já foi descartado por ela no passado. Segundo eles, não há hipótese de Tebet ir para o PT, mas o PSB é visto como um partido viável. Em outubro, Alckmin, integrante da sigla, afirmou que ficaria “honrado” em ter Tebet como correligionária.

Dificuldades

Caso seja esse o caminho, Tebet estará em lado oposto ao do atual partido. O presidente estadual do MDB, Rodrigo Arena, está organizando o apoio à reeleição de Tarcísio. Na prática, emedebistas não veem chance de a ministra disputar o Senado por São Paulo pela sigla com apoio de Lula.

Um ponto que torna essa troca complexa, no entanto, é a boa relação pessoal de Tebet com Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. Em 2022, o dirigente foi o principal fiador da candidatura presidencial de Tebet, empreitada que a alçou nacionalmente. Há ainda um vínculo familiar: o MDB foi a legenda de seu pai, Ramez Tebet, que presidiu o Senado e governou o Mato Grosso do Sul.

Lula mdb PSB São Paulo Senado simone tebet

x