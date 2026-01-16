Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Margareth Menezes nega candidatura à Câmara: "Minha missão é na Cultura"

Ministra vem sendo especulada para concorrer uma cadeira no Legislativo

Edvaldo Sales e Gabriela Araújo

Por Edvaldo Sales e Gabriela Araújo

16/01/2026 - 12:28 h
Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25
Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25 -

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, negou a possibilidade de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados durante as eleições, que serão decididas em outubro. À imprensa, Margareth diz que pretende terminar a sua missão dentro da pasta designada pelo presidente Lula (PT).

“Eu não penso isso. Quando o presidente me convidou, eu nem na véspera pensava em ser ministra da Cultura. Então, eu me vejo em uma missão, né? E tem sido uma missão pensada”, disse ela.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ministra, que participa da cerimônia de entrega das chaves do Palacete Saldanha nesta sexta-feira, 16, em Salvador, também explicou como funciona o seu trabalho à frente da Cultura.

“A gente quer organizar o organismo interno do Ministério da Cultura, as questões de prestação. Nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Eu agradeço muito esses convites, o pessoal tem me questionado, mas eu estou querendo entregar o trabalho”, afirmou Margareth.

Leia Também:

Lula escala 'exército' de ministros para disputar eleições; veja a lista
Eleições: por que ministros e secretários devem deixar cargos em abril?
Eleições na Bahia: veja os temas que vão dominar a disputa

A baiana também afirmou que o assunto sequer entrou no seu radar e não permeia as suas conversas com o presidente Lula (PT).

“Eu prefiro continuar [no Ministério]. Nem conversei com o presidente sobre isso, mas tem muita especulação. Então, assim, agradeço, mas tenham na memória que o que eu quero é fazer o melhor”, acrescentou Margareth.

Por fim, a ministra falou sobre o seu entendimento de fazer política. “Eu acho que a melhor maneira de fazer qualquer política é você dialogar com o povo. A gente sabe da necessidade do povo do Pelourinho, tem um equipamento [Palacete Saldanha] dessa envergadura”.

Lula escala ministros para disputar eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve contar com uma série de ministros candidatos nas eleições de outubro deste ano.

A lista, encabeçada por Rui Costa (PT) e Fernando Haddad (PT), dois dos principais nomes na Esplanada dos Ministérios, conta com cerca de 20 possíveis postulantes.

Câmara dos Deputados

Cerca de oito ministros de Lula disputarão a eleição ou reeleição na Câmara dos Deputados. Desses, quatro são filiados ao PT. Os demais são do Psol, PCdoB, MDB e PSD.

Lista de candidatos à Câmara dos Deputados

  • Jader Filho (MDB)/Cidades;
  • Luciana Santos (PCdoB)/Ciência e Tecnologia;
  • Paulo Teixeira (PT)/Desenvolvimento Agrário;
  • Anielle Franco (PT)/Igualdade Racial;
  • André de Paula (PSD)/Pesca;
  • Sônia Guajajara (Psol)/ Povos Indígenas;
  • Alexandre Padilha (PT)/Saúde;
  • Gleisi Hoffmann (PT)/Relações Institucionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Margareth Menezes Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Ministra de Estado da Cultura, Margareth Menezes Data: 15/12/25
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x