Margareth Menezes nega candidatura à Câmara: "Minha missão é na Cultura"

Data: 15/12/25

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, negou a possibilidade de concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados durante as eleições, que serão decididas em outubro. À imprensa, Margareth diz que pretende terminar a sua missão dentro da pasta designada pelo presidente Lula (PT).

“Eu não penso isso. Quando o presidente me convidou, eu nem na véspera pensava em ser ministra da Cultura. Então, eu me vejo em uma missão, né? E tem sido uma missão pensada”, disse ela.

A ministra, que participa da cerimônia de entrega das chaves do Palacete Saldanha nesta sexta-feira, 16, em Salvador, também explicou como funciona o seu trabalho à frente da Cultura.

“A gente quer organizar o organismo interno do Ministério da Cultura, as questões de prestação. Nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Eu agradeço muito esses convites, o pessoal tem me questionado, mas eu estou querendo entregar o trabalho”, afirmou Margareth.

A baiana também afirmou que o assunto sequer entrou no seu radar e não permeia as suas conversas com o presidente Lula (PT).

“Eu prefiro continuar [no Ministério]. Nem conversei com o presidente sobre isso, mas tem muita especulação. Então, assim, agradeço, mas tenham na memória que o que eu quero é fazer o melhor”, acrescentou Margareth.

Por fim, a ministra falou sobre o seu entendimento de fazer política. “Eu acho que a melhor maneira de fazer qualquer política é você dialogar com o povo. A gente sabe da necessidade do povo do Pelourinho, tem um equipamento [Palacete Saldanha] dessa envergadura”.

Lula escala ministros para disputar eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve contar com uma série de ministros candidatos nas eleições de outubro deste ano.

A lista, encabeçada por Rui Costa (PT) e Fernando Haddad (PT), dois dos principais nomes na Esplanada dos Ministérios, conta com cerca de 20 possíveis postulantes.

Câmara dos Deputados

Cerca de oito ministros de Lula disputarão a eleição ou reeleição na Câmara dos Deputados. Desses, quatro são filiados ao PT. Os demais são do Psol, PCdoB, MDB e PSD.

Lista de candidatos à Câmara dos Deputados