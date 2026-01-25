Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Corpo com marcas de tiros e facadas é encontrado no Largo do Tanque

Caso é apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios; vítima ainda não foi identificada

Luan Julião

Por Luan Julião

25/01/2026 - 10:45 h
Crime chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região
Crime chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 25, na região do Largo do Tanque, em Salvador, uma área de grande circulação e importante ligação entre diversos bairros da capital baiana.

De acordo com as informações apuradas, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e também ferimentos provocados por faca. O homem ainda não foi identificado oficialmente.

Há indícios iniciais de que o corpo estaria amarrado, o que levanta a suspeita de uma possível execução. As circunstâncias do crime ainda estão sendo analisadas pelas autoridades.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que investiga a autoria e a motivação do homicídio. Foram expedidas guias para a realização da perícia técnica e para a remoção do corpo. Diligências seguem em andamento com o objetivo de esclarecer o ocorrido.

