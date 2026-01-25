Idoso mata esposa a pauladas e pede para tomar chá antes de ser preso

Vizinhos ouviram pedidos de socorro e acionaram a polícia - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Uma mulher de 62 anos foi morta dentro da própria residência na noite de sábado, 24, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como a aposentada Rosana Candia Ohara, teria sido atacada pelo marido, Antônio Lima Ohara, de 73 anos. O crime aconteceu por volta das 19h, no bairro Vila Guarani.

De acordo com informações registradas pela polícia, a agressão ocorreu no interior do imóvel do casal e chegou a ser parcialmente presenciada por um vizinho, que percebeu a situação após ouvir pedidos de socorro. Ao observar a cena por cima do muro, ele tentou intervir verbalmente, sem sucesso.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o agressor utilizou um pedaço de madeira para atacar a esposa e não cessou as agressões mesmo após ser alertado de que a polícia seria acionada. O homem também teria ameaçado o vizinho que presenciava o crime, dizendo que ele seria o próximo caso fosse denunciado.

Após o ataque, Antônio deixou a residência, retornou pouco tempo depois e voltou a intimidar a testemunha. Assustado, o vizinho pediu ajuda a outra pessoa, que também teria sido ameaçada. Em seguida, o suspeito fugiu novamente do local.

O homem foi localizado pouco depois na casa de um irmão. Durante a abordagem, segundo a Polícia Militar, ele demonstrou resistência e tentou atrasar a prisão, afirmando que só se entregaria após tomar um chá. Ainda assim, foi detido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Rosana já não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada no local.

Antônio Lima Ohara foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá. O caso segue sob investigação e é tratado como feminicídio.