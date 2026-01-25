Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescente de 15 anos morre após ataque a tiros no interior da Bahia

Vítima estava na porta de casa quando foi surpreendida por homens armados

Luan Julião

Por Luan Julião

25/01/2026 - 14:48 h
Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana
Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana -

Um adolescente de 15 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste sábado, 24, no bairro Brasília, em Feira de Santana. O ataque aconteceu na Rua Rio de Contas e também deixou outro jovem, de 17 anos, ferido.

De acordo com informações preliminares, os dois adolescentes estavam na porta de casa quando foram surpreendidos por dois homens armados, que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Idoso mata esposa a pauladas e pede para tomar chá antes de ser preso
Segundo suspeito de matar empresária é preso na Bahia
Homem morre atropelado por viatura em atendimento de um acidente

O jovem de 15 anos, identificado inicialmente como Matheus Santana, chegou a ser socorrido por familiares e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O outro adolescente, de 17 anos, também foi atingido pelos tiros, recebeu atendimento médico e resistiu.

As circunstâncias do crime e a autoria dos disparos ainda são desconhecidas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime em comunidade HOMICÍDIO morte de adolescente segurança pública tiros em Feira de Santana Violência Juvenil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x