Adolescente de 15 anos morre após ataque a tiros no interior da Bahia

Caso aconteceu no bairro Brasília, em Feira de Santana - Foto: Divulgação redes sociais

Um adolescente de 15 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite deste sábado, 24, no bairro Brasília, em Feira de Santana. O ataque aconteceu na Rua Rio de Contas e também deixou outro jovem, de 17 anos, ferido.

De acordo com informações preliminares, os dois adolescentes estavam na porta de casa quando foram surpreendidos por dois homens armados, que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

O jovem de 15 anos, identificado inicialmente como Matheus Santana, chegou a ser socorrido por familiares e levado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O outro adolescente, de 17 anos, também foi atingido pelos tiros, recebeu atendimento médico e resistiu.

As circunstâncias do crime e a autoria dos disparos ainda são desconhecidas.