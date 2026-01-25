Suspeito de assaltar esposa e filha de Pedro Bial é preso

Assalto aconteceu na última quinta-feira, 22 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dos suspeitos de envolvimento no assalto à jornalista Maria Prata, esposa do apresentador Pedro Bial, ocorrido na zona oeste de São Paulo, foi preso. O homem, de 19 anos, foi localizado após análise de imagens de câmeras de segurança e é apontado como o motociclista que dava apoio ao criminoso armado.

Segundo a polícia, ele foi encaminhado para uma delegacia da região, enquanto o segundo envolvido, responsável pela abordagem, segue como procurado.

O crime

O assalto aconteceu na tarde da última quinta-feira, 22, na Rua Álvaro Martins, no bairro da Lapa. Maria caminhava com a filha Dora, de seis anos, quando foi surpreendida por um homem armado em uma moto, disfarçado de entregador. Ele exigiu que a jornalista entregasse o celular, joias e pediu a senha do aparelho, fugindo em seguida.

Maria publicou uma nota nas redes sociais no último sábado, 24, agradecendo o apoio que tem recebido. Ela disse que a polícia está dedicada à investigação do caso. Também falou que tenta agora interromper o ciclo de lembranças do momento traumático e seguir em frente com a família.

Na semana passada, após o episódio, Maria Prata publicou o vídeo da abordagem e descreveu o impacto emocional do assalto. Ela contou que não estava usando o celular na rua e que havia estacionado o carro em uma via residencial tranquila, caminhando poucos metros até o destino quando foi rendida. Além disso, falou que tentou manter a calma para proteger a filha durante a ação do criminoso.

De acordo com Maria, a filha não compreendeu imediatamente o que estava acontecendo e só percebeu a gravidade da situação depois, ao ver a movimentação de policiais e o estado emocional da mãe.

A jornalista contou que passou horas cancelando cartões e tomando providências após o crime, enquanto a criança fazia perguntas tentando entender por que alguém havia levado seus pertences.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) confirmou que objetos ligados à investigação foram apreendidos com o suspeito preso e destacou que ambos os envolvidos já têm passagens pela polícia. As diligências seguem em andamento.