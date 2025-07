Pedro Bial escapa de demissão na TV Globo em grande reviravolta

O apresentador segue na emissora - Foto: Reprodução | TV Globo

Pedro Bial escapou da lista de funcionários demitidos da TV Globo. O apresentador foi alertado pela direção do canal que seu contrato não seria renovado na data de vencimento, prevista para dezembro de 2024.

Entretanto, a decisão foi revogada após o apresentador aceitar comandar o projeto “O Século do Globo”, documentário que conta a história de 100 anos do jornal O Globo. A proposta deu certo e seu contrato foi renovado, porém com um salário menor do que o inicial.

Segundo informações do TV Pop, Bial teve uma redução anterior de R$ 1,2 milhão para R$ 600 mil em seu salário, pois não estava dando retorno comercial com os programas Conversa com Bial e Linha Direta.

Fontes ligadas ao canal informaram que a renovação do contrato já é tida como certa nos bastidores. Entretanto, o valor do novo salário de Bial ainda é uma incógnita, pois o jornalista não continuará recebendo os mesmos R$ 600 mil por mês.

Documentário centenário

Nova atração comandada por Pedro Bial, o documentário “O Século do Globo” conta detalhes da história centenária do Jornal O Globo. Fatos que marcaram gerações e determinaram a evolução da sociedade brasileira são retratados ao longo do programa, exibido no Globoplay.

A série também faz homenagem à família Marinho, fundadora do grupo Globo. O tom “chapa-branca” da obra chegou até a ser comentado pelos críticos e executivos, que a enxergaram como uma tentativa clara de agradar os donos da emissora.