Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AFASTAMENTO

Capitão da PM é afastado após áudio sobre acordo com traficantes

Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/01/2026 - 8:25 h
Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar
Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar -

O capitão da Polícia Militar Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que atuava no batalhão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi afastado preventivamente pela Corregedoria da PM no sábado, 24.

A medida foi tomada pelo comando da corporação após a circulação de um áudio atribuído ao policial nas redes sociais, no qual ele supostamente negocia com traficantes do Comando Vermelho (CV) a retirada de barricadas no município.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Não houve denúncia formal à PM, que afirma ter tomado conhecimento das suspeitas apenas pelas redes sociais. As suspeitas já haviam sido levadas ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Rio (MPRJ) por meio de uma denúncia anônima.

O MPRJ trata o caso como sigiloso e encaminhou para a Assessoria de Atribuição Originária Criminal, órgão que presta apoio ao procurador-geral de Justiça, inclusive em procedimentos envolvendo autoridades.

Os áudios também citam o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, mas não há informações sobre se ele será investigado. "Eu vi o Alessander uma ou duas vezes. Não o conheço, não é meu amigo, não tenho intimidade. Pedi ao meu advogado pra me colocar à disposição do MPF, do MPE", disse Canella.

Capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa
Capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa | Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

Leia Também:

PM apreende explosivos com membros de torcida organizada em Salvador
Suspeito de assaltar esposa e filha de Pedro Bial é preso
Traficante ligado ao BDM morre em confronto com policiais do DF

Capitão da PM já foi preso

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi preso em maio do ano passado, suspeito de integrar um grupo de extermínio conhecido como ‘O Novo Escritório do Crime’, investigado por ao menos duas execuções à luz do dia, sob ordens do jogo do bicho.

Devido a essas suspeitas, o capitão já estava sendo investigado pela Corregedoria da PM em um procedimento que pode resultar em sua expulsão da corporação e exercia apenas funções administrativas no batalhão até o afastamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comando Vermelho PM polícia militar policial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar
Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

x