Capitão da PM é afastado após áudio sobre acordo com traficantes

Afastamento foi determinado pela Corregedoria da Polícia Militar - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O capitão da Polícia Militar Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que atuava no batalhão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi afastado preventivamente pela Corregedoria da PM no sábado, 24.

A medida foi tomada pelo comando da corporação após a circulação de um áudio atribuído ao policial nas redes sociais, no qual ele supostamente negocia com traficantes do Comando Vermelho (CV) a retirada de barricadas no município.

Não houve denúncia formal à PM, que afirma ter tomado conhecimento das suspeitas apenas pelas redes sociais. As suspeitas já haviam sido levadas ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Rio (MPRJ) por meio de uma denúncia anônima.

O MPRJ trata o caso como sigiloso e encaminhou para a Assessoria de Atribuição Originária Criminal, órgão que presta apoio ao procurador-geral de Justiça, inclusive em procedimentos envolvendo autoridades.

Os áudios também citam o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, mas não há informações sobre se ele será investigado. "Eu vi o Alessander uma ou duas vezes. Não o conheço, não é meu amigo, não tenho intimidade. Pedi ao meu advogado pra me colocar à disposição do MPF, do MPE", disse Canella.

Capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa | Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

Capitão da PM já foi preso

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi preso em maio do ano passado, suspeito de integrar um grupo de extermínio conhecido como ‘O Novo Escritório do Crime’, investigado por ao menos duas execuções à luz do dia, sob ordens do jogo do bicho.

Devido a essas suspeitas, o capitão já estava sendo investigado pela Corregedoria da PM em um procedimento que pode resultar em sua expulsão da corporação e exercia apenas funções administrativas no batalhão até o afastamento.