POLÍTICA
Vorcaro na Bahia: Iphan trava construção de beach club milionário em destino turístico

Imóvel no sul estado tem terreno de 6 mil m², mas está inserido em conjunto arquitetônico tombado em 1974

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/01/2026 - 11:42 h | Atualizada em 26/01/2026 - 12:04
Clube de luxo da família Vorcaro estava sendo construído em região tombada pelo Iphan no sul da Bahia
Clube de luxo da família Vorcaro estava sendo construído em região tombada pelo Iphan no sul da Bahia

A família Vorcaro — da qual pertence o fundador do Banco Master, Daniel — sofreu um novo revés, na semana passada, após um "beach club" que está sendo erguido pela Milo Investimentos,em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro (sul da Bahia), ter a obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com o jornal O Globo, a "Milo" tem como diretores Henrique Moura Vorcaro e sua filha, Natalia Bueno Vorcaro Zettel que são, respectivamente, pai e irmã do ex-banqueiro.

Ela tem como atividades a compra e venda de imóveis próprios, conforme consta em seu cadastro nacional de pessoa jurídica. Também é uma holding de instituições não financeiras. Sua sede fica na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. O capital social da empresa é de R$ 15 milhões.

Área tombada

O imóvel está localizado na praia de Araçaípe e possui um terreno de 6 mil metros quadrados. No entanto, o espaço está inserido no conjunto arquitetônico e paisagístico de Porto Seguro, tombado em 1974, o que exige autorização prévia do Iphan para qualquer intervenção. O auto de infração foi emitido no último dia 21.

O terreno onde o empreendimento está sendo construído, segundo imobiliárias locais, pode valer entre R$ 10 milhões e chegar até R$ 30 milhões, dependendo da localização.

À publicação carioca, o órgão — que tem como função zelar pelo patrimônio histórico do país — informou que antes de iniciar qualquer obra, o "interessado" deveria obter, além da autorização do órgão, as licenças municipais, licenças ambientais e autorização da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), considerando que parte do imóvel está situado em terreno da Marinha.

Intervenções não estavam previstas

Em julho de 2024, a Milo Investimentos recebeu uma "licença de reforma", por parte da Prefeitura de Porto Seguro, autorizando o grupo a fazer apenas uma reforma em um antigo imóvel que há no local.

Conforme o documento, as intervenções previam troca de telhado, piso, esquadrias da casa, além de reforma das instalações hidráulicas e elétricas.

No entanto, os fiscais do Iphan, em duas vistorias, encontraram novas edificações e a construção de uma piscina, intervenções diferentes das que constam no documento emitido pela gestão municipal.

A denúncia sobre a obra irregular, também segundo o jornal O Globo, foi feita pelo ativista ambiental Tadeu Prosdocimi.

x