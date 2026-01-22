Falindo? Gigante dos supermercados encerra atividades em capital brasileira

Encerramento do Carrefour Champagnat - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um dos endereços mais conhecidos do varejo em Curitiba está com os dias contados. O Carrefour Champagnat, localizado na capital paranaense, entrou oficialmente em processo de encerramento das atividades após o anúncio de fechamento definitivo, em dezembro de 2025.

Desde então, o clima no local é de incerteza. Lojistas que ocupam a galeria anexa ao supermercado começaram a desocupar os espaços sem um prazo oficial claro para a saída total, o que tem gerado apreensão e insegurança.

Venda milionária e futuro indefinido

O terreno onde funciona a unidade, com cerca de 90 mil metros quadrados, foi vendido por R$ 300 milhões. No lugar do supermercado, está previsto um novo megaempreendimento imobiliário, com torres residenciais e comerciais.

A negociação, no entanto, pegou muitos lojistas de surpresa. Alguns afirmam não ter recebido aviso prévio adequado sobre a desocupação. O Salão Tradicionale, por exemplo, foi um dos primeiros a fechar as portas, relatando falta de comunicação clara sobre prazos e alternativas.

Projeto bilionário muda a região

O novo complexo planejado para o espaço promete transformar a área em um polo estratégico de negócios. O projeto prevê um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 6 bilhões, com impacto direto no cenário econômico da cidade.

Enquanto investidores buscam parceiros para viabilizar o empreendimento, quem ainda opera no local segue sem respostas concretas sobre o futuro dos contratos e da realocação.

Lojistas recorrem à Justiça



Diante da indefinição, comerciantes passaram a buscar soluções individuais, como indenizações ou realocação. Alguns já receberam notificações de desocupação sem propostas consideradas justas.

A defesa dos lojistas avalia que uma mediação coletiva poderia evitar disputas judiciais prolongadas e custosas. Sem um acordo formal, cresce o risco de ações judiciais que podem se arrastar por anos.

Sem cronograma oficial

Até o momento, o Grupo Carrefour não divulgou um calendário definitivo para o encerramento total das operações no local. A Prefeitura de Curitiba também não emitiu alvarás de demolição ou construção, o que amplia o cenário de indefinição.