Falindo? Gigante dos supermercados encerra atividades em capital brasileira
Unidade tradicional do Carrefour em Curitiba fecha as portas após venda de terreno milionário
Por Iarla Queiroz
Um dos endereços mais conhecidos do varejo em Curitiba está com os dias contados. O Carrefour Champagnat, localizado na capital paranaense, entrou oficialmente em processo de encerramento das atividades após o anúncio de fechamento definitivo, em dezembro de 2025.
Desde então, o clima no local é de incerteza. Lojistas que ocupam a galeria anexa ao supermercado começaram a desocupar os espaços sem um prazo oficial claro para a saída total, o que tem gerado apreensão e insegurança.
Venda milionária e futuro indefinido
O terreno onde funciona a unidade, com cerca de 90 mil metros quadrados, foi vendido por R$ 300 milhões. No lugar do supermercado, está previsto um novo megaempreendimento imobiliário, com torres residenciais e comerciais.
A negociação, no entanto, pegou muitos lojistas de surpresa. Alguns afirmam não ter recebido aviso prévio adequado sobre a desocupação. O Salão Tradicionale, por exemplo, foi um dos primeiros a fechar as portas, relatando falta de comunicação clara sobre prazos e alternativas.
Projeto bilionário muda a região
O novo complexo planejado para o espaço promete transformar a área em um polo estratégico de negócios. O projeto prevê um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 6 bilhões, com impacto direto no cenário econômico da cidade.
Enquanto investidores buscam parceiros para viabilizar o empreendimento, quem ainda opera no local segue sem respostas concretas sobre o futuro dos contratos e da realocação.
Lojistas recorrem à Justiça
Diante da indefinição, comerciantes passaram a buscar soluções individuais, como indenizações ou realocação. Alguns já receberam notificações de desocupação sem propostas consideradas justas.
A defesa dos lojistas avalia que uma mediação coletiva poderia evitar disputas judiciais prolongadas e custosas. Sem um acordo formal, cresce o risco de ações judiciais que podem se arrastar por anos.
Sem cronograma oficial
Até o momento, o Grupo Carrefour não divulgou um calendário definitivo para o encerramento total das operações no local. A Prefeitura de Curitiba também não emitiu alvarás de demolição ou construção, o que amplia o cenário de indefinição.
