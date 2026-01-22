Bolsa Família sofrerá alterações em fevereiro; veja novo calendário

- Foto: Divulgação / MDS

O calendário para o pagamento do Bolsa Família sofrerá alterações em fevereiro, devido ao Carnaval. Com o período, agências bancárias terão paralisação de cinco dias de funcionamento, o que exigiu um reajuste no cronograma do benefício.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), agora serão concentrando os repasses apenas em dias úteis antes e depois da festa momesca.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com as mudanças, os depósitos acontecerão entre os dias 12 e 27 de fevereiro, respeitando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Entenda o esquema

O pagamento acontece em ordem crescente do NIS, ou seja, o beneficiário que possui o documento com final 1 recebe já no primeiro dia do calendário, em 12 de fevereiro. Os demais grupos recebem conforme as datas definidas, sempre em dias úteis.

No entanto, os beneficiários que residem em municípios em situação de calamidade ou emergência pública, oficialmente reconhecida pelo Governo Federal, podem ter o pagamento antecipado para o primeiro dia, independentemente do final do NIS. A lista dessas cidades será divulgada no portal GOV.BR.

Calendário oficial de fevereiro