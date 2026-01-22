Menu
HOME > ECONOMIA
APOSTAS ONLINES

Bets rendem R$ 2,5 bilhões ao governo Lula em um ano

Ao todo, setor registrou receita bruta de R$ 37 bilhões

Redação

Por Redação

22/01/2026 - 11:36 h | Atualizada em 22/01/2026 - 11:51
Apostas onlines
Apostas onlines -

As empresas de apostas esportivas e jogos onlines, as chamadas bets, registraram receita bruta de R$ 37 bilhões no acumulado de 2025, segundo dados de um levantamento da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.

Conforme os dados consolidados do primeiro ano completo do mercado regulado de apostas de quota fixa no país, esse montante serve de base para a destinação legal obrigatória de 12% para as finalidades previstas em lei.

A SPA mostra ainda que o governo federal arrecadou aproximadamente R$ 2,5 bilhões com as outorgas de autorização pagas pelas empresas habilitadas a operar no setor.

Leia Também:

Lula sanciona lei que eleva taxação de bets e veta emendas bilionárias
R$ 22 bilhões: Senado aprova 'PL das Bets' e dá fôlego a Lula
Arrecadação do governo Lula dispara com imposto sobre bets

Além disso, até dezembro, foram recolhidos R$ 95,5 milhões em taxas de fiscalização cobradas dos agentes autorizados. O volume total de prêmios pagos aos apostadores ao longo do período, no entanto, não foi informado.

Proteção dos usuários

A SPA mostrou ainda os resultados da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, lançada pelo governo federal. Em apenas 40 dias de operação, mais de 217 mil apostadores solicitaram voluntariamente a exclusão de contas em sites de apostas.

Entre os principais motivos apresentados para a solicitação de autoexclusão estão:

  • Perda de controle sobre o jogo e impactos na saúde mental, apontada por 37% dos solicitantes;
  • Prevenção ao uso indevido de dados pessoais por plataformas de apostas, indicada por 25% dos usuários.

A maioria dos pedidos, cerca de 73%, foi feita por prazo indeterminado, enquanto 19% optaram por um período de autobloqueio de um ano.

x