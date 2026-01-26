Menu
POLÍTICA
BRASIL

Banco Master: Polícia Federal ouve quatro investigados nesta segunda

Corporação investiga irregularidades na compra de banco pelo BRB

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

26/01/2026 - 7:31 h | Atualizada em 26/01/2026 - 8:02
Fachada do Banco Master
A Polícia Federal vai colher, nesta segunda-feira, 26, quatro depoimentos no âmbito da investigação de irregularidades na compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

Os depoimentos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que é o relator da investigação na Corte.

Hoje, serão ouvidos, por videoconferência, Dário Oswaldo Garcia Junior (diretor de Finanças e Controladoria do BRB), André Felipe de Oliveira Seixas Maia (diretor de empresa investigada), Henrique Souza e Silva Peretto (empresário) e Alberto Felix de Oliveira (superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master).

Leia Também:

Governador diz que ex-presidente do BRB tratou de compra do Banco Master
Senado reúne 42 assinaturas e consolida investigação ao Banco Master
Credores do Banco Master podem pedir ressarcimento a partir de hoje
STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master

Mais depoimentos

Nesta terça-feira, 27, serão colhidos mais quatro depoimentos: Robério Cesar Bonfim Mangueira (superintendente de Operações Financeiras do BRB) e Luiz Antonio Bull (diretor de Compliance do Banco Master). Eles vão falar presencialmente no Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, o sócio do Master Angelo Antonio Ribeiro da Silva e o ex-sócio Augusto Ferreira Lima serão ouvidos por videoconferência.

Nesta etapa, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não será ouvido. Ele prestou depoimento à Polícia Federal em 30 de dezembro de 2025 e participou de acareação com Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB – ele também não deverá ser ouvido novamente nesta fase

