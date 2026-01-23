Menu
TRANSAÇÃO

Governador diz que ex-presidente do BRB tratou de compra do Banco Master

Ibaneis Rocha, governador do DF, disse nunca ter tratado de operação com Daniel Vorcaro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/01/2026 - 12:35 h
Governador do DF, Ibaneis Rocha
Governador do DF, Ibaneis Rocha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, conduziu diretamente as negociações para a compra do Banco Master pela instituição financeira com o empresário Daniel Vorcaro.

Segundo o emedebista, em entrevista à CNN Brasil, ele esteve poucas vezes com Vorcaro e que nunca tratou da operação entre o BRB e o Master. "Estive com ele poucas vezes e nunca tratei sobre o banco. Toda operação de compra foi tratada diretamente com o Paulo Henrique", afirmou Ibaneis.

Conversas existiram, afirmou Vorcaro

À Polícia Federal, Vorcaro afirmou que teria conversado “algumas vezes” com o governador do Distrito Federal sobre a venda do Banco Master ao BRB.

A informação, publicada pela Folha de S.Paulo, constaria no depoimento do dono do Banco Master, prestado em 30 de dezembro. No entanto, Vorcaro não deu detalhes sobre as conversas que teve com Ibaneis a respeito da operação financeira.

Operação foi barrada pelo BC

Em março do ano passado, o BRB anunciou a intenção de comprar 58% do capital total do Master, através da aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais, garantindo voto no conselho de administração. A operação foi barrada pelo Banco Central em setembro.

Meses depois, em novembro, a autoridade monetária decretou a liquidação do Banco Master. Na ocasião, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa também foram alvos da operação da Polícia Federal, que apura fraudes nas compras de títulos entre as duas instituições.

As investigações indicam que a fraude está estimada em R$ 12 bilhões em carteiras de crédito compradas pelo BRB ao Banco Master.

Banco MAster BRB Daniel Vorcaro Ibaneis Rocha

x