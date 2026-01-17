Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Credores do Banco Master podem pedir ressarcimento a partir de hoje

Pedidos serão recebidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 12:15 h
Banco Master
Banco Master -

Pedidos de ressarcimento feitos por investidores que compraram Certificados de Crédito Bancário (CDBs) do Banco Master serão recebidos, a partir deste sábado, 17, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Pessoas físicas devem fazer as solicitações por meio do aplicativo do FGC, enquanto empresas terão que fazer os pedidos somente pelo site.

Daniel Lima, diretor-presidente do FGC, afirmou que a equipe do liquidante do banco Master, com apoio do time do FGC, "trabalhou incansavelmente, dias, noites e finais de semana, para gerar os arquivos no menor tempo possível".

"A partir deste momento os credores já podem dar continuidade ao processo de solicitação da garantia utilizando o aplicativo do FGC. Concluída esta fase, o credor receberá o pagamento em até dois dias úteis, em uma conta de sua titularidade", explicou Daniel Lima.

Leia Também:

STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master
Banco Master: após suspeita de fraudes, BC decreta liquidação da Reag
PF faz buscas contra dono do Banco Master; STF bloqueia R$ 5,7 bi

Estimativas do Fundo Garantidor de Crédito apontam que o número de credores da garantia gira em torno de 800 mil e que o valor total a ser pago é cerca de R$ 40,6 bilhões. Dados de novembro de 2025 mostram que o FGC possui liquidez de R$ 125 bilhões.

O que é o Certificado de Depósito Bancário?

O Certificado de Depósito Bancário, também conhecido pela sigla CDB, é um investimento de renda fixa em que o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. Essa remuneração pode ser pré-fixada (definida no momento da aplicação) ou pós-fixada (atrelada a indicadores como o CDI).

