STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master

Caso segue em tramitação na Corte - Foto: Nelson Jr. | SCO | STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a continuidade das investigações sobre o Banco Master por um período adicional de 60 dias.

A decisão atende a uma solicitação da Polícia Federal, que argumentou a necessidade de maior prazo para finalizar as frentes de apuração em curso.

No despacho, Toffoli destacou que "as razões apontadas para prorrogação devem ser deferidas", validando o cronograma proposto pelos investigadores.

O caso segue em tramitação na Corte, e a nova extensão do prazo visa permitir o encerramento das diligências pendentes pela autoridade policial.