STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master
Decisão atende a uma solicitação da Polícia Federal
Por Rodrigo Tardio
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a continuidade das investigações sobre o Banco Master por um período adicional de 60 dias.
A decisão atende a uma solicitação da Polícia Federal, que argumentou a necessidade de maior prazo para finalizar as frentes de apuração em curso.
No despacho, Toffoli destacou que "as razões apontadas para prorrogação devem ser deferidas", validando o cronograma proposto pelos investigadores.
O caso segue em tramitação na Corte, e a nova extensão do prazo visa permitir o encerramento das diligências pendentes pela autoridade policial.
