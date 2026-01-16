Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL INGLÊS

Jornal elege ex-Seleção como pior contratação da história do Arsenal

Ranking avalia 49 reforços pós-Wenger e coloca meia do Grêmio no topo da lista negativa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

16/01/2026 - 15:51 h
Time do Arsenal comemorando gol
Time do Arsenal comemorando gol -

O jornal inglês “The Telegraph” avaliou o mercado de transferência recente do Arsenal no período pós Arsène Wenger, e cravou o meia-atacante Willian Borges, atualmente no Grêmio, como a pior contratação da história recente do Arsenal. Vale lembrar que o jogador de 37 anos é ídolo do rival Chelsea, onde jogava até mudar de lado em Londres.

A avaliação fez parte de um ranking que teve como critério principal as 49 contratações feitas pelo Arsenal pós a saída do francês. O clube londrino está há oito anos tentando retomar o protagonismo do futebol inglês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Willian em campo pelo Arsenal
Willian em campo pelo Arsenal | Foto: Reprodução / X

Números de Willian pelos Gunners

Willian foi contratado pelo Arsenal e atuou entre os anos de 2020 e 2021, antes de rescindir contrato e voltar para o Corinthians, clube que o revelou. Ao todo, disputou 37 partidas pelos Gunners, onde marcou um gol e distribuiu sete assistências. Terminou sendo classificado pelo jornal inglês como um desempenho que "ficou muito longe da expectativa criada em torno do jogador"

"O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois" - Destacou o jornal inglês.

Leia Também:

Confira os resultados da segunda rodada do Baianão 2026
Bahia abre seletivas de basquete e vôlei para jovens atletas
Vencedor do BBB 26 vai faturar 17 vezes mais do que campeão do Baianão

Além de Willian, o estudo apontou outras contratações negativas. O goleiro Neto foi classificado como um “erro de mercado”, enquanto o atacante Marquinhos, que veio do São Paulo em 2022, foi classificado como “indiferente”

Destaques positivos

Como destaque dentro das contratações, o zagueiro Gabriel Magalhães foi apontado como o quarto melhor reforço do estudo, sendo destaque na competição e classificado como melhor zagueiro da Premier League.

Gabriel Magalhães pelo Arsenal
Gabriel Magalhães pelo Arsenal | Foto: Reprodução / X

"Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League"

Os atacantes Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus foram citados como jogadores que subiram o nível técnico da equipe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gabriel Jesus Gabriel Magalhães Premier League Gabriel Martinelli Noticias Grêmio Pior contratação do Arsenal Willian Arsenal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Time do Arsenal comemorando gol
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Time do Arsenal comemorando gol
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Time do Arsenal comemorando gol
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Time do Arsenal comemorando gol
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x