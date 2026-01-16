FUTEBOL INGLÊS
Jornal elege ex-Seleção como pior contratação da história do Arsenal
Ranking avalia 49 reforços pós-Wenger e coloca meia do Grêmio no topo da lista negativa
Por Valdomiro Neto
O jornal inglês “The Telegraph” avaliou o mercado de transferência recente do Arsenal no período pós Arsène Wenger, e cravou o meia-atacante Willian Borges, atualmente no Grêmio, como a pior contratação da história recente do Arsenal. Vale lembrar que o jogador de 37 anos é ídolo do rival Chelsea, onde jogava até mudar de lado em Londres.
A avaliação fez parte de um ranking que teve como critério principal as 49 contratações feitas pelo Arsenal pós a saída do francês. O clube londrino está há oito anos tentando retomar o protagonismo do futebol inglês.
Números de Willian pelos Gunners
Willian foi contratado pelo Arsenal e atuou entre os anos de 2020 e 2021, antes de rescindir contrato e voltar para o Corinthians, clube que o revelou. Ao todo, disputou 37 partidas pelos Gunners, onde marcou um gol e distribuiu sete assistências. Terminou sendo classificado pelo jornal inglês como um desempenho que "ficou muito longe da expectativa criada em torno do jogador"
"O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois" - Destacou o jornal inglês.
Além de Willian, o estudo apontou outras contratações negativas. O goleiro Neto foi classificado como um “erro de mercado”, enquanto o atacante Marquinhos, que veio do São Paulo em 2022, foi classificado como “indiferente”
Destaques positivos
Como destaque dentro das contratações, o zagueiro Gabriel Magalhães foi apontado como o quarto melhor reforço do estudo, sendo destaque na competição e classificado como melhor zagueiro da Premier League.
"Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League"
Os atacantes Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus foram citados como jogadores que subiram o nível técnico da equipe.
