RESUMO DA RODADA
Confira os resultados da segunda rodada do Baianão 2026
Rodada foi marcada por equilíbrio, surpresa e novo tropeço do Vitória sem marcar gols
Por Valdomiro Neto
A segunda rodada do Campeonato Baiano, disputada entre terça-feira, 13, e quinta-feira, 16, foi marcada por surpresas e movimentações tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Os principais destaques ficaram por conta de Porto e Barcelona de Ilhéus, que embalaram na briga pelas primeiras posições e encostaram no líder Bahia. Já o Vitória voltou a empatar sem marcar gols e igualou um marco histórico negativo no Estadual.
Jacuipense x Vitória
A rodada foi aberta na terça-feira, 13, com o confronto entre Jacuipense e Vitória. Em uma partida equilibrada, as equipes ficaram no empate por 0 a 0.
O resultado fez o Leão da Barra alcançar um feito raro: desde 1984 o Vitória não passava as duas primeiras rodadas do Baianão sem balançar as redes. Com o ponto somado, o rubro-negro ocupa momentaneamente a quinta colocação. A Jacuipense aparece logo atrás, em sexto lugar, com um ponto conquistado após a derrota por 3 a 2 para o Porto na estreia.
Galícia x Juazeirense
No segundo jogo da rodada, o Galícia venceu a Juazeirense por 2 a 0, em partida disputada no estádio de Pituaçu, em Salvador.
Com o triunfo, o Galícia subiu para a quarta colocação do campeonato. A Juazeirense, por sua vez, caiu para a nona posição, figurando momentaneamente na zona de rebaixamento.
Bahia de Feira x Bahia
No duelo dos tricolores, o Bahia levou a melhor sobre o Bahia de Feira ao vencer por 3 a 0, em duelo realizado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Mesmo atuando com uma equipe mesclada entre reservas e atletas da base, o Tricolor da capital chegou aos seis pontos e assumiu a liderança da competição. Já o Bahia de Feira amarga a última colocação, com apenas um ponto somado.
Leia Também:
Barcelona de Ilhéus x Atlético de Alagoinhas
No confronto entre equipes do interior, o Barcelona de Ilhéus venceu o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Gianlucas.
O resultado manteve os 100% de aproveitamento do Barcelona no campeonato. O Barça segue na vice-liderança, atrás do Bahia apenas no saldo de gols: cinco para o Tricolor e três para o time de Ilhéus, que ainda não sofreu gols na competição. Já o Atlético aparece no sétimo lugar, com um ponto somado.
Jequié x Porto
Encerrando a segunda rodada nesta quinta-feira, 15, Jequié e Porto empataram em 1 a 1 no estádio Waldomiro Borges.
Com o resultado, o Porto chegou aos quatro pontos e ocupa a terceira colocação, ficando atrás apenas de Bahia e Barcelona, ambos com seis pontos, enquanto o Jequié ocupa a oitava posição, com um ponto conquistado.
Classificação do Campeoanto
- Bahia - 6 pontos
- Barcelona BA - 6 pontos
- Porto - 4 pontos
- Galícia - 3 pontos
- Vitória - 2 pontos
- Jacuipense - 1 ponto
- Atlético de Alagoinhas - 1 ponto
- Jequié - 1 ponto
- Juazeirense - 1 ponto
- Bahia de Feira - 1 ponto
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes