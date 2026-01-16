IPVA: saiba quais são os carros que mais pagam imposto na Bahia

Lamborghini Aventador SVJ R, carro com o IPVA mais caro da Bahia - Foto: Divulgação | Lamborghini

A frota de carros aptos aos tributos do IPVA na Bahia é de cerca de 2,4 milhões de automóveis no ano de 2026. Desses milhões de veículos, três se destacam por terem o imposto acima dos R$ 100 mil

Na Bahia, para veículos e utilitários movidos a óleo diesel o IPVA é de 3%, já para automóveis e outros utilitários movidos a outros tipos de combustíveis o imposto é de 2,5%.

Vale ressaltar que veículos 100% elétricos de até R$ 300 mil estão isentos do imposto.

Como é calculado o imposto

O cálculo do imposto é calculado de forma variável de acordo com o estado, com as alíquotas girando entre 1% e 4%. Por isso, modelos iguais podem ter valores diferentes.

Saiba os carros com o imposto mais caro da Bahia

Lamborghini Aventador SVJ R

Com um valor de mercado avaliado em R$ R$ 6.858.019, o IPVA da Lamborghini Aventador SVJ R custa R$ R$ 171.450,47 na Bahia.

O carro tem potência de 759 cavalos e pode chegar a velocidade máxima de 350km/h.

Lamborghini Aventador SVJ R, carro com o IPVA mais caro da Bahia | Foto: Divulgação | Lamborghini

Ferrari Purosangue

O segundo carro com o IPVA mais caro da Bahia é o Ferrari Purosangue, avaliado em R$ 6.655.513 e tem o valor do imposto em R$ 166.387,83.

Sua potência é de 715 cavalos e pode alcançar uma velocidade máxima de 310 km/h.

Ferrari Purosangue | Foto: Divulgação | Ferrari

Lamborghini Huracán

O terceiro carro com o imposto mais caro é o Lamborghini Huracán avaliada em R$ 4.079.130 e tem seu IPVA definido em R$ 101.978,25.

O Huracán tem potência de 640 cavalos e pode chegar a velocidade máxima de 325 km/h.

Lamborghini Huracán | Foto: Divulgação | Lamborghini

IPVA mais caro do Brasil

O veículo com o IPVA mais caro do Brasil foi registrado no Distrito Federal. O dono de uma Ferrari LaFerrari 2015, avaliada em R$ 35,6 milhões, teve que pagar R$ 1.067.933,76 de IPVA em 2026.

O supercarro foi produzido pela Ferrari entre os anos de 2013 a 2018, como o primeiro híbrido da montadora. Seu motor é um V12 6.2 que gera 789 cavalos de potência, porém, quando combinado ao sistema híbrido, chega a 950 cavalos.

A LaFerrari alcança os 100 km/h em apenas 2,6 segundos e sua velocidade máxima é de 350 km/h.

Com o valor do IPVA de 2026 da LaFerrari registrada no Distrito Federal, é possível comprar um imóvel de mais de 100 m² no Corredor da Vitória, um dos bairros mais caros de Salvador.