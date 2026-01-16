Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Licitação de R$ 3 milhões na Bahia avança sob denúncia de "jogo moldado"

Certame tem objetivo da locação de máquinas e veículos pesados em Angical

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/01/2026 - 16:26 h | Atualizada em 16/01/2026 - 19:05
Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante)
Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante) -

Sob o pretexto de "urgência estratégica", a Prefeitura de Angical, oeste da Bahia, gestão da prefeita Monica Maria Rodrigues Dias, conhecida como Kinha (Avante), segue avançando com um pregão eletrônico de R$ 2,97 milhões para a locação de maquinário pesado.

Mesmo diante de indícios de restrição à competitividade apontados pela empresa 'R7 Autocenter Eireli', o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) optou por indeferir a medida cautelar que buscava a suspensão imediata do certame.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

Enquanto o governo municipal se ancora no discurso conveniente da manutenção de estradas vicinais para justificar o montante milionário, a denúncia sugere que as regras do jogo podem ter sido moldadas para limitar a participação de concorrentes, o que fere diretamente o princípio da isonomia e da busca pela melhor oferta para o erário.

Pontos de atenção

O valor de quase R$ 3 milhões vai ser empenhado enquanto o TCM ainda analisa o mérito das irregularidades. Se o corpo técnico confirmar as falhas posteriormente, o dano aos cofres públicos já vai poder ser irreversível.

De acordo com a denúncia, a Prefeitura utiliza a importância da infraestrutura rural como "escudo" para evitar a análise rigorosa sobre as cláusulas possivelmente restritivas do edital.

Embora a denúncia continue tramitando, a negativa da cautelar cria um cenário de "fato consumado", onde a análise detalhada do Tribunal pode chegar apenas quando o contrato já estiver em execução.

O desfecho agora depende do corpo técnico do TCM-BA, que vai ter o desafio de desvendar se este pregão é, de fato, um serviço essencial ou apenas mais um processo licitatório blindado por burocracias que afastam a ampla concorrência.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Angical e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante)
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante)
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante)
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Monica Maria Rodrigues Dias, prefeita de Angical (Avante)
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

x