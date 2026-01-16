Menu
IRREGULARIDADE

INSS bloqueia repasses ao Master por problemas no consignado

Medida foi adotada depois que análises internas apontaram o descumprimento de normas do instituto

Redação

Por Redação

16/01/2026 - 21:29 h
Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC.
Banco Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo BC.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu a transferência de recursos ao Banco Master após identificar indícios de irregularidades em contratos de empréstimos consignados firmados com aposentados e pensionistas.

A medida foi adotada depois que análises internas apontaram o descumprimento de normas do instituto, além de falhas relevantes nos documentos.

Entre os problemas identificados, estão a ausência de informações essenciais nos contratos e problemas na validação das assinaturas eletrônicas utilizadas nas operações.

Leia Também:

STF dá mais 60 dias para PF concluir inquérito do Banco Master
Empresário baiano alvo de operação nega sociedade com Banco Master
Banco Master: após suspeita de fraudes, BC decreta liquidação da Reag

A decisão foi confirmada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, em entrevista à GloboNews nesta sexta-feira, 16. Desde setembro do ano passado, o Banco Master estava impedido de conceder novos consignados a aposentados e pensionistas, porque o acordo de cooperação com o INSS não foi renovado. No entanto, o órgão continuava a repassar recursos ao Master relativos aos contratos em vigor.

Aproximadamente R$ 2 bilhões, relativos a cerca de 254 mil contratos, permanecem sob apuração do INSS. Esses valores seguem retidos e só poderão ser liberados caso seja comprovada a regularidade das operações.

aposentados Banco MAster empréstimos consignados INSS irregularidades suspensão de recursos

x