Cidades inteligentes: entenda tendência que pode resolver problemas urgentes
Movimentação é custosa, porém, não impossível, segundo especialista
Nos últimos tempos, um tema que vem ganhando força em municípios brasileiros é o da “cidade inteligente”. Porém, muitos não sabem o que caracteriza uma cidade inteligente ou qual a sua função.
Dados do setor imobiliário e urbano indicam que cada vez mais municípios que adotam modelos mais organizados de expansão territorial conseguem atrair mais investimentos, além de melhorar a infraestrutura e gerar empregos de forma mais consistente.
Tal movimento tem sido impulsionado por novos modelos de urbanismo, que vão além da simples abertura de ruas e loteamentos. Ao contrário do crescimento desordenado, que é o comum na maioria das cidades brasileiras, esse planejamento visa antecipar demandas e evitar problemas estruturais.
Entenda o que é uma cidade inteligente
Com isso, o Portal A TARDE falou com o especialista em urbanismo e desenvolvimento imobiliário regional Rodrigo Rocha Reis, que explicou pontos importantes sobre as cidades inteligentes.
“Uma cidade inteligente utiliza sua infraestrutura de maneira coordenada e eficiente”, disse Rodrigo sobre o que é uma cidade inteligente.
Com isso, existe o pensamento se há um movimento de cidades se tornando inteligentes, e, de acordo com o urbanista, este é um assunto “complicado” visto que em cidades antigas que a “infraestrutura já está consolidada e não foi planejada de forma integrada".
Mas, para Rafael, isso não impede que cidades construídas sem o pensamento inteligente se atualizem, o processo será mais demorado, mas elas podem “se adequar aos novos padrões esperados para uma cidade inteligente”.
Salvador é uma cidade inteligente?
De acordo com a análise feita por Rafael, a cidade de Salvador não é inteligente. Na verdade, “Salvador é uma cidade antiga que teve um crescimento desordenado, que persiste até hoje”.
Mobilidade urbana em cidades inteligentes
Um ponto para se analisar nas cidades inteligentes é a mobilidade urbana, que são pontos interligados, visto que ela precisa ser considerada em um projeto de cidade como um todo, ou para áreas de expansão.
Além disso, o urbanista explicou que “estudos para implementar as melhores práticas nessa área de desenvolvimento, são feitos considerando não apenas o trânsito atual da cidade, mas também projeções para os próximos 20 anos, levando em conta o uso de veículos particulares e transporte público".
Cidades em adaptação
Atualmente, já existem cidades em movimento para se tornarem inteligentes, de acordo com Rafael, o processo é “custoso, porém, não impossível.”
Na Bahia atualmente, algumas cidades que estão se tornando inteligentes são:
- Vitória da Conquista;
- Poções.
