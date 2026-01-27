Angelo Coronel recebe proposta para se filiar ao União Brasil

Angelo Coronel avalia propostas e pode migrar para oposição. - Foto: Ana Luiza Sousa/AscomAC

Em meio ao impasse da formação da chapa governista, o senador Angelo Coronel (PSD) recebeu um convite do grupo de oposição para se filiar a outro partido.

De acordo com a colunista Milena Teixeira do portal Metrópoles, Coronel, o deputado Elmar Nascimento (União Brasil) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) se reuniram na semana passada, quando a proposta de deixar o PSD teria sido apresentada ao senador.

Lideranças do União Brasil, especialmente Elmar, chegaram a apresentar uma lista de siglas da oposição como alternativas para uma eventual mudança partidária.

Entre os partidos citados, além do próprio União Brasil, estão o Republicanos e o PSDB. Esta última legenda, inclusive, já teria feito um gesto político no sentido de convidar Coronel para seus quadros.

Coronel está prestes a ser rifado da chamada chapa “puro-sangue”, formada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Sem mudança

Na segunda-feira, 26, em entrevista ao radialista Binho Shalom, Coronel fez uma importante sinalização e garantiu que não vai se filiar a uma nova sigla.

“Eu continuo no PSD, foi um partido que ajudei a fundar juntamente com o senador Otto Alencar”, afirmou o senador. Na ocasião, ele também informou que só tomará qualquer definição no mês de abril, após a Quaresma. “Depois da Quaresma espero que tenha decisões na Bahia. Se não tiver decisão, cada um vai procurar a sua própria decisão”, comunicou.