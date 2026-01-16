Menu
POLÍTICA

PSDB abre as portas para Coronel, mas pede pressa para definição

Senador tem sido sondado para migrar para a oposição

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

16/01/2026 - 17:04 h
Senador Angelo Coronel permanece no PSD
Senador Angelo Coronel permanece no PSD -

O PSDB abriu as portas para o senador Angelo Coronel, que pode deixar o PSD para concorrer à reeleição nas eleições de outubro deste ano. Ao Portal A TARDE, o deputado federal Adolfo Viana, fez coro para uma possível filiação.

Adolfo, que esteve no cortejo do Bonfim, na quinta-feira, 15, chamou Coronel de "grande amigo", mas frisou que o senador precisa "acelerar" um possível mudança de lado.

Nos bastidores, aliados de ACM Neto (União Brasil), líder do bloco de oposição, acreditam que Coronel tenta fazer um 'leilão' do seu passe político. O entendimento é que Neto deve aguardar um rompimento oficial do senador com a base governista para iniciar qualquer conversa.

"É um grande amigo meu, sou amigo dele, da família inteira de Diego, de Angelo Filho, de Eleusa. Se ele quiser vir para o PSDB, o PSDB vai receber de braços abertos, mas ele precisa acelerar, porque quem vai vencer as eleições de 2026 é o nosso grupo político. Então se ele quiser vir, ele acelera o passo dele que ainda dá tempo", afirmou Adolfo Viana.

Ausência no Bonfim

Pré-candidato ao Senado, Angelo Coronel não foi ao cortejo do Bonfim deste ano. Sua ausência, que foi notada por membros dos dois grupos, foi vista como uma tentativa de preservar sua imagem diante da indefinição sobre seu futuro político.

ACM Neto Angelo Coronel psdb Senador

