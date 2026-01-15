ELEIÇÕES
Deputado aposta em eleição competitiva e cita desgaste do PT
Parlamentar diz acreditar que pleito deve ser definido na "reta final"
Por Gabriela Araújo
Em ano eleitoral, a Lavagem do Bonfim marca a abertura da disputa. A celebração, considerada termômetro eleitoral para os políticos, mede a temperatura do embate entre os pré-candidatos.
Para o deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), que participa nesta quinta-feira, 15, do cortejo cívico iniciado na Basílica da Igreja de Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, o pleito deve ser “competitivo” independente de favoritismo. Ao Portal A TARDE, o parlamentar fez uma avaliação sobre o atual cenário.
“Eu vejo uma eleição muito competitiva. Isso é fato. Independente do cenário que aconteça ou não. [...]. Já são 20 anos de PT, então há um desgaste natural, qualquer grupo político sofre esse desgaste. Lá [no grupo da oposição] você tem [ACM] Neto que foi derrotado na eleição, mas já tem densidade eleitoral na Bahia”, disse Câmara.
O legislador diz acreditar que o nome que irá vencer nas urnas será “quem melhor apresentar uma chapa e quem melhor apresentar uma proposta”. Segundo ele, a disputa eleitoral deve ser decidida “na reta final”.
E Coronel? Deputado avalia futuro do senador
Do lado governista, a discussão que domina é a formação da chapa puro-sangue, com a presença de dois ex-governadores, candidatos ao Senado: Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT.
Se esta formação vingar, o espaço contestado pelo senador Angelo Coronel (PSD), que se coloca como candidato à reeleição, será preterido.
Na avaliação de Câmara, o congressista “tem espaço em qualquer lugar pela envergadura que ele tem” e relembra a trajetória do senador.
“Foi deputado, presidente da Assembleia, senador, tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual, já tem prestígio e densidade eleitoral. Então, onde o senador Coronel estiver, ele estará com destaque porque ele tem envergadura política eleitoral para isso”.
Até o momento, foi colocado à mesa do pessedista, a vaga na suplência de um dos candidatos ao Senado, como já informou o senador Jaques Wagner à imprensa.
Wagner oferece vaga a Coronel para evitar disputa ao Senado
O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o também senador Angelo Coronel (PSD-BA), para tratar da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026.
Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.
