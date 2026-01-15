Menu
ELEIÇÕES
ELEIÇÕES

Deputado aposta em eleição competitiva e cita desgaste do PT

Parlamentar diz acreditar que pleito deve ser definido na "reta final"

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

15/01/2026 - 12:33 h
Deputado Paulo Câmara (PSDB) na Lavagem do Bonfim
Deputado Paulo Câmara (PSDB) na Lavagem do Bonfim -

Em ano eleitoral, a Lavagem do Bonfim marca a abertura da disputa. A celebração, considerada termômetro eleitoral para os políticos, mede a temperatura do embate entre os pré-candidatos.

Para o deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), que participa nesta quinta-feira, 15, do cortejo cívico iniciado na Basílica da Igreja de Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, o pleito deve ser “competitivo” independente de favoritismo. Ao Portal A TARDE, o parlamentar fez uma avaliação sobre o atual cenário.

“Eu vejo uma eleição muito competitiva. Isso é fato. Independente do cenário que aconteça ou não. [...]. Já são 20 anos de PT, então há um desgaste natural, qualquer grupo político sofre esse desgaste. Lá [no grupo da oposição] você tem [ACM] Neto que foi derrotado na eleição, mas já tem densidade eleitoral na Bahia”, disse Câmara.

Leia Também:

Angelo Coronel paga o preço por negligenciar aliados
Oposição mira Angelo Coronel para 2026; senador resiste
Angelo Coronel critica excessos do projeto de anistia
Angelo Coronel reafirma força do PSD na disputa pelo Senado na Bahia

O legislador diz acreditar que o nome que irá vencer nas urnas será “quem melhor apresentar uma chapa e quem melhor apresentar uma proposta”. Segundo ele, a disputa eleitoral deve ser decidida “na reta final”.

E Coronel? Deputado avalia futuro do senador

Do lado governista, a discussão que domina é a formação da chapa puro-sangue, com a presença de dois ex-governadores, candidatos ao Senado: Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT.

Se esta formação vingar, o espaço contestado pelo senador Angelo Coronel (PSD), que se coloca como candidato à reeleição, será preterido.

Na avaliação de Câmara, o congressista “tem espaço em qualquer lugar pela envergadura que ele tem” e relembra a trajetória do senador.

“Foi deputado, presidente da Assembleia, senador, tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual, já tem prestígio e densidade eleitoral. Então, onde o senador Coronel estiver, ele estará com destaque porque ele tem envergadura política eleitoral para isso”.

Deputado Paulo Câmara (PSDB)
Deputado Paulo Câmara (PSDB) | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Até o momento, foi colocado à mesa do pessedista, a vaga na suplência de um dos candidatos ao Senado, como já informou o senador Jaques Wagner à imprensa.

Wagner oferece vaga a Coronel para evitar disputa ao Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou, nesta quarta-feira, 14, que procurou o também senador Angelo Coronel (PSD-BA), para tratar da formação da chapa majoritária ao Senado em 2026.

Uma ala do grupo petista defende a composição chamada de "puro-sangue", com nomes apenas do PT: além de Wagner, o outro nome seria o do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caso o arranjo se confirme, Coronel teria que buscar uma alternativa fora da base governista.

