Deputado aposta em eleição competitiva e cita desgaste do PT

Em ano eleitoral, a Lavagem do Bonfim marca a abertura da disputa. A celebração, considerada termômetro eleitoral para os políticos, mede a temperatura do embate entre os pré-candidatos.

Para o deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), que participa nesta quinta-feira, 15, do cortejo cívico iniciado na Basílica da Igreja de Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, o pleito deve ser “competitivo” independente de favoritismo. Ao Portal A TARDE, o parlamentar fez uma avaliação sobre o atual cenário.

“Eu vejo uma eleição muito competitiva. Isso é fato. Independente do cenário que aconteça ou não. [...]. Já são 20 anos de PT, então há um desgaste natural, qualquer grupo político sofre esse desgaste. Lá [no grupo da oposição] você tem [ACM] Neto que foi derrotado na eleição, mas já tem densidade eleitoral na Bahia”, disse Câmara.

O legislador diz acreditar que o nome que irá vencer nas urnas será “quem melhor apresentar uma chapa e quem melhor apresentar uma proposta”. Segundo ele, a disputa eleitoral deve ser decidida “na reta final”.

E Coronel? Deputado avalia futuro do senador

Do lado governista, a discussão que domina é a formação da chapa puro-sangue, com a presença de dois ex-governadores, candidatos ao Senado: Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT.

Se esta formação vingar, o espaço contestado pelo senador Angelo Coronel (PSD), que se coloca como candidato à reeleição, será preterido.

Na avaliação de Câmara, o congressista “tem espaço em qualquer lugar pela envergadura que ele tem” e relembra a trajetória do senador.

“Foi deputado, presidente da Assembleia, senador, tem um filho deputado federal, um filho deputado estadual, já tem prestígio e densidade eleitoral. Então, onde o senador Coronel estiver, ele estará com destaque porque ele tem envergadura política eleitoral para isso”.

Até o momento, foi colocado à mesa do pessedista, a vaga na suplência de um dos candidatos ao Senado, como já informou o senador Jaques Wagner à imprensa.

