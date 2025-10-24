POLÍTICA
Angelo Coronel critica excessos do projeto de anistia
Senador destaca que cada caso deve ser avaliado individualmente e que exageros no projeto de anistia do PL precisam ser corrigidos
Por Yuri Abreu e Flávia Requião
O senador Angelo Coronel (PSD-BA) comentou nesta sexta-feira, 24, sobre o projeto de anistia ampla proposto pelo Partido Liberal (PL), que tramita na Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, a proposta apresenta excessos que precisam ser corrigidos e defende que cada caso seja avaliado de forma individualizada.
“Olha, tem excessos que devem ser corrigidos, inclusive já é consenso no Congresso. Está se sinalizando caso a caso, com a dosimetria de cada crime, de cada ato praticado, que não se pode condenar todos com a mesma punição. Todos nós estamos defendendo analisar cada situação, inclusive o próprio Supremo já concorda com isso, para que se faça justiça sem exageros”, afirmou Coronel.
A pressão pela anistia na Câmara ocorre após o STF (Supremo Tribunal Federal) publicar, na última quarta, 22, o acórdão do julgamento da trama golpista.
No dia 17 de setembro, a Câmara aprovou o regime de urgência do PL da Anistia. Escolhido relator, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) passou a chamar de PL da Dosimetria, com o foco na redução das penas aplicadas aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro.
