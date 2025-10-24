Jader Filho recebe título baiano e confirma disputa à Câmara em 2026

Ministro Jader Filho recebe título de Cidadão Baiano em cerimônia nesta sexta-feira, 24, na Alba - Foto: Shirley Stolze/Ag A Tarde

O ministro das Cidades, Jader Filho, recebeu o título de Cidadão Baiano, em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 24, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Além da homenagem, ele confirmou que vai disputar, pela primeira vez, uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2026.

A cerimônia de entrega da honraria - proposta pela deputada estadual Maria Del Carmen (PT) - presidida pela também deputada estadual Fátima Nunes (PT), vice-presidente da Casa. O evento contou com a presença de nomes como o do conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA), Nelson Pellegrino; do senador Angelo Coronel (PSD); do ex-deputado e presidente de honra do MDB da Bahia, Lúcio Vieira Lima; e do secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola.



Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao falar sobre a concessão do título, Del Carmen relembrou as ações realizadas pelo ministro na Bahia. "Nós estamos entregando o título, exatamente por tudo que ele já fez pela Bahia nesse período relativamente curto, mas com muito compromisso com o nosso povo", disse ela.

"Portanto, é retribuir a ele tudo que ele tem feito e que ele está fazendo por recursos para projetos e transformações no estado da Bahia, ajudando o nosso governador Jerônimo, ajudando o presidente Lula, para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições de vida do nosso povo", afirmou.

Em conversa com a imprensa, Jader Filho agradeceu a homenagem proposta e disse estar orgulhoso por agora ser um cidadão baiano.

"A gente está feliz por estar hoje aqui, recebendo essa honraria. quero agradecer aqui o carinho da nossa deputada Maria Del Carmen e tantos amigos e amigas aqui da Assembleia Legislativa. Dizer que isso aumenta ainda mais o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de estar ajudando lá em Brasília, o presidente Lula, para trazer mais recursos do Minha Casa Minha Vida, mais recursos para contenção de costas e de drenagem, aqui para a Bahia. A partir de agora eu posso dizer que sou cidadão baiano, com muito orgulho. Agora tenho, além do título de cidadão baiano, um carinho no coração do que a gente recebe esse calor sempre que vem aqui na Bahia", afirmou.

Candidatura em 2026

Em coletiva de imprensa, Jader Filho afirmou que ainda está focado nas entregas a serem feitas pelo Ministério das Cidades, mas que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, em 2026, pelo estado do Pará, onde nasceu e sua família tem base política. Jader Filho, inclusive, é presidente do MDB paraense.

"Eu tenho a intenção de ser candidato a deputado federal, mas antes disso, isso é uma decisão que vai se caber lá pra frente, né, a partir do ano que vem. Nesse momento o. que nós queremos é fazer as entregas. Nós temos um objetivo, o Presidente Dua estabeleceu como meta. Nos 4 anos, 2 milhões de unidades habitacionais contratadas do Minha Casa Medida. Nesse momento nós já chegamos, estamos em 1 milhão e 850 mil casas já contratadas. Temos em obra 1 milhão, mais de 1 milhão e 100 mil casas em obras, espalhadas pelo Brasil, gerando emprego, gerando renda. Então nós vamos antecipar a meta que foi estabelecida pelo Presidente. Em 4 anos nós vamos já bater essa meta já em dezembro deste ano. Então daqui a pouquinho a gente já vai ter chegado a 2 milhões de casos e nós vamos querer, estamos trabalhando pra que até o final de 2 mil. Em 26, a gente chega em 3 milhões, aumentando em 50% da meta que foi estabelecida pelo presidente no início do seu mandato", iniciou.

"Aí depois disso, depois que as metas foram batidas, depois que o PAC tiver de fato levando aquele que é o nosso objetivo, que é a infraestrutura para as cidades brasileiras, aí a gente vai estudar a possibilidade de ser candidato na eleição do ano que vem. E lembrando: vai ser a primeira vez que eu vou ser candidato na minha vida", finalizou.

Ausência

O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), que também receberia o Título de Cidadão Baiano na Alba, não veio a Salvador. Ele explicou que não conseguiu remarcar uma audiência, prevista para a manhã desta sexta-feira, 24, em Brasília.