Deputado baiano gastou R$ 114 mil em posto de sócio na Bahia

Deputado federal Dal Barreto - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Dal Barreto (União Brasil), um dos alvos da Operação Overclean da Polícia Federal, gastou R$ 114 mil em um posto de combustível do seu sócio em Amargosa, no interior da Bahia, e pediu reembolso na Câmara dos Deputados desde de 2023.

De acordo com o portal UOL, o parlamentar multiplicou seu patrimônio e construiu uma rede de mais de 200 postos de gasolinas. Entre 2018 e 2022, Dal saiu de R$ 1.855 milhão para R$ 7.361.008 (R$ 7,3 milhões) em bens declarados.

Entre os municípios citados, está Wenceslau Guimarães, que pagou R$ 1,1 milhão para um dos postos da rede ligada ao parlamentar em uma transação registrada no ano de 2024.

Durante as investigações no âmbito da Overclean foram encontrados indícios de que o parlamentar trabalhava com o lobista Evandro Balbino do Nascimento, ligado a empresas de pavimentação, para aliciar prefeitos em um esquema de propina.

O esquema consistia em 'parcerias' de venda de combustíveis da 'Rede Dal' para as prefeituras e aluguel de carros para a estrutura municipal e transporte escolar. O Auto Posto Rotondano é um dos exemplos onde deputado apresentou 326 notas fiscais do posto para reembolso desde qundo assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2023.

As notas apresentadas pelo deputado chegam a valores como R$ 1.437 ou R$ 1.611 em diesel de uma vez só.

Salto Econômico

Nascido em Amargosa, onde tem residência, Dal foi candidato a primeira vez em 2008, tentando chegar ao executivo do município. Na época, o político e empresário declarou um patrimônio de R$ 516.735,39.

Os 14 bens declarados incluíam automóveis, dinheiro em espécie, empresa de aluguel de veículos e gados.

Dez anos depois, em 2018, Dal Barreto foi candidato a deputado estadual pelo PCdoB, declarando agora um patrimônio de R$ 1.855.000,00, um aumento de 1.338.264,61 com relação ao que foi declarado na sua primeira candidatura.

O PCdoB foi usado pelo deputado como um 'trampolim', visto seu histórico político, gerando insatisfação em parte dos filiados e militantes da sigla. Logo depois de eleito, Dal deixou a legenda e se filiou ao Progressistas.

Em 2022, Dal se candidatou a deputado federal. O salto nos bens ganhou um destaque ainda maior, com um aumento de R$ 5.506.008,44, chegando a R$ 7.361.008,44.

Entre os bens declarados, estava um terreno para um posto de combustível na BR 349, na altura do município de Correntina, capitais em postos de localizados em diferentes cidades espalhadas pela Bahia.

O parlamentar também declarou a aquisição de um helicóptero PT MCE 666, com o registro 20827 na Agência Nacional de Aviação (ANAC), no valor de R$ 2.800.000,00.