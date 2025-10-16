Ministros de Lula serão homenageados com Título de Cidadão Baiano

Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano. - Foto: Divulgação

Os ministros dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, receberão o Título de Cidadão Baiano no próximo dia 24, às 9h30, no Plenário da Assembléia Legislativa da Bahia, em Sessão Especial de outorga, em reconhecimento às contribuições de ambos para o desenvolvimento do estado.

A proposta de homenagem ao ministro Renan Filho é de autoria do deputado estadual Matheus Ferreira. O parlamentar salientou a importância da parceria do ministro com o governo da Bahia e sua atuação decisiva na retomada de obras estruturantes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O ministro Renan tem sido um verdadeiro parceiro do nosso estado. À frente do Ministério dos Transportes, ele tem garantido a retomada e a conclusão de obras históricas, fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa terra. Esse título é mais do que uma homenagem, é o reconhecimento justo a um gestor comprometido com o progresso da Bahia e com o bem-estar do nosso povo”, ressaltou.

Já o título concedido ao ministro Jader Filho foi apresentado pela deputada estadual Maria del Carmen (PT). Em sua justificativa, a parlamentar destacou o compromisso do ministro com políticas públicas que melhoram a qualidade de vida nas cidades brasileiras, especialmente na Bahia.

"Sua gestão tem se destacado pelo olhar sensível e pela eficiência na aplicação de recursos voltados à melhoria das cidades baianas, com investimentos expressivos na urbanização de favelas, na mobilidade urbana e na ampliação das obras de saneamento básico na Região Metropolitana de Salvador, beneficiando diretamente milhares de baianos”, pontuou.