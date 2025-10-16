RECONHECIMENTO
Ministros de Lula serão homenageados com Título de Cidadão Baiano
Honrarias serão entregues no próximo dia 24 de outubro na Alba
Por Redação
Os ministros dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, receberão o Título de Cidadão Baiano no próximo dia 24, às 9h30, no Plenário da Assembléia Legislativa da Bahia, em Sessão Especial de outorga, em reconhecimento às contribuições de ambos para o desenvolvimento do estado.
A proposta de homenagem ao ministro Renan Filho é de autoria do deputado estadual Matheus Ferreira. O parlamentar salientou a importância da parceria do ministro com o governo da Bahia e sua atuação decisiva na retomada de obras estruturantes.
"O ministro Renan tem sido um verdadeiro parceiro do nosso estado. À frente do Ministério dos Transportes, ele tem garantido a retomada e a conclusão de obras históricas, fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa terra. Esse título é mais do que uma homenagem, é o reconhecimento justo a um gestor comprometido com o progresso da Bahia e com o bem-estar do nosso povo”, ressaltou.
Já o título concedido ao ministro Jader Filho foi apresentado pela deputada estadual Maria del Carmen (PT). Em sua justificativa, a parlamentar destacou o compromisso do ministro com políticas públicas que melhoram a qualidade de vida nas cidades brasileiras, especialmente na Bahia.
"Sua gestão tem se destacado pelo olhar sensível e pela eficiência na aplicação de recursos voltados à melhoria das cidades baianas, com investimentos expressivos na urbanização de favelas, na mobilidade urbana e na ampliação das obras de saneamento básico na Região Metropolitana de Salvador, beneficiando diretamente milhares de baianos”, pontuou.
