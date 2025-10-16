Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO

Ministros de Lula serão homenageados com Título de Cidadão Baiano

Honrarias serão entregues no próximo dia 24 de outubro na Alba

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 16:23 h | Atualizada em 16/10/2025 - 18:15
Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano.
Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano. -

Os ministros dos Transportes, Renan Calheiros Filho, e das Cidades, Jader Barbalho Filho, receberão o Título de Cidadão Baiano no próximo dia 24, às 9h30, no Plenário da Assembléia Legislativa da Bahia, em Sessão Especial de outorga, em reconhecimento às contribuições de ambos para o desenvolvimento do estado.

A proposta de homenagem ao ministro Renan Filho é de autoria do deputado estadual Matheus Ferreira. O parlamentar salientou a importância da parceria do ministro com o governo da Bahia e sua atuação decisiva na retomada de obras estruturantes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gilmar sugere terapia para Fux e chama colega de figura lamentável
Bruno Reis defende Rueda após menção em investigação da PF
Salvador lança Plano Estratégico com aporte bilionário em obras

"O ministro Renan tem sido um verdadeiro parceiro do nosso estado. À frente do Ministério dos Transportes, ele tem garantido a retomada e a conclusão de obras históricas, fundamentais para o desenvolvimento econômico e social da nossa terra. Esse título é mais do que uma homenagem, é o reconhecimento justo a um gestor comprometido com o progresso da Bahia e com o bem-estar do nosso povo”, ressaltou.

Já o título concedido ao ministro Jader Filho foi apresentado pela deputada estadual Maria del Carmen (PT). Em sua justificativa, a parlamentar destacou o compromisso do ministro com políticas públicas que melhoram a qualidade de vida nas cidades brasileiras, especialmente na Bahia.

"Sua gestão tem se destacado pelo olhar sensível e pela eficiência na aplicação de recursos voltados à melhoria das cidades baianas, com investimentos expressivos na urbanização de favelas, na mobilidade urbana e na ampliação das obras de saneamento básico na Região Metropolitana de Salvador, beneficiando diretamente milhares de baianos”, pontuou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Assembleia Legislativa da Bahia cidadão baiano Jader Barbalho Filho Renan Calheiros Filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Ministros Renan Filho e Jader Filho receberão Títulos de Cidadão Baiano.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x