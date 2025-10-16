Salvador lança Plano Estratégico com aporte bilionário em obras

Plano tem como objetivo aprimorar a qualidade de vida da população, reduzir desigualdades e avançar em áreas como inclusão social - Foto: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador apresentou nesta quinta-feira, 16, no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico, o Plano Estratégico 2025/2028 – Salvador avançando cada vez mais, que orientará as ações do município nos próximos quatro anos.

Construído de forma coletiva, em sintonia com o Plano Plurianual (PPA), o documento contou com a participação de secretários, dirigentes de órgãos e cerca de mil servidores, além de incorporar as demandas da população colhidas em consultas e escutas públicas.

O plano tem como objetivo aprimorar a qualidade de vida da população, reduzir desigualdades e avançar em áreas como inclusão social, mobilidade, infraestrutura, cultura, turismo, geração de empregos e desenvolvimento econômico.

Com investimentos previstos de R$4,8 bilhões, inseridos em um orçamento total de R$7,1 bilhões, o plano reforça o compromisso da gestão municipal com a transformação social, a inovação e a sustentabilidade.

Para o prefeito Bruno Reis, o novo ciclo reafirma o compromisso da administração com a vida das pessoas.

“Este planejamento não é apenas um exercício técnico, mas um compromisso com a vida das pessoas. Nós não fazemos obras por fazer, fazemos obras que mudam vidas. Investimos em infraestrutura, sim, mas investimos, sobretudo, na superação da pobreza, na educação de qualidade, na saúde e na proteção de nossas crianças, jovens e idosos”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, o planejamento estratégico funciona como uma bússola que orienta a gestão municipal. “Nele constam as principais metas do nosso governo e marcos de entrega. É através desse planejamento que avaliamos e monitoramos as principais ações do governo, as grandes entregas que queremos fazer”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

O secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, destacou que o novo plano reflete a maturidade institucional alcançada pela Prefeitura após três ciclos bem-sucedidos.

“Este novo plano é fruto da experiência acumulada e do diálogo permanente com quem vive, trabalha e sonha essa cidade todos os dias. Planejar é mais do que definir metas ou números, é transformar realidades, ampliar oportunidades e fazer com que o progresso chegue a todos os cantos da cidade”, disse.

Investimentos

Entre as principais ações previstas, estão a implantação da 1ª Maternidade Municipal e do Hospital da Criança, a criação da 1ª Ótica Popular, a entrega de cinco novos Restaurantes Populares Vida Nova e a ampliação da rede de educação, com a meta de 77% dos alunos alfabetizados até o 2º ano do Ensino Fundamental, quatro mil professores com formação específica para atender a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 100% das escolas climatizadas e conectadas.

O gestor municipal destacou ainda a criação da SSA Inclusão, uma organização social pública que será responsável por todas as políticas de inclusão do município. “Já estão previstas diversas ações, como a entrega de uma grande escola para atender mil crianças com espectro autista; a ampliação de centros especiais de reabilitação; o programa Vida Nova Inclusão, onde nós traremos agentes que darão suporte às pessoas com deficiência beneficiadas pelo BPC; além de outras ações em curso para atender essas pessoas que necessitam de tanto apoio do poder público”, mencionou o prefeito.

O plano também contempla o Teleférico Mané Dendê, a Via Expressa São Tomé de Paripe e a requalificação ambiental do Novo Camará, projeto de urbanização ao longo do Rio Camarajipe. Estão previstas ainda novas áreas verdes, espaços públicos requalificados e melhorias nas condições de trabalho dos comerciantes informais.

Na área do desenvolvimento econômico e sustentável, estão incluídos o 1º Hub Comunitário, a 1ª Marina Municipal e o Centro de Referência de Mudanças Climáticas, além da meta de dobrar a capacidade instalada de geração de energia solar fotovoltaica. A cidade também deve alcançar 100% de digitalização dos serviços públicos e reduzir em 20% as emissões de gases do efeito estufa.

O plano inclui a proposta, apresentada esta semana em parceria com o Senai Cimatec, para desenvolver na capital baiana um Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS). “Realizamos um estudo para desenvolver esse novo nicho, esse novo vetor de crescimento econômico na cidade”, comentou o prefeito.

A gestão municipal também trabalha para consolidar Salvador como um polo de logística, com destaque para a região de Valéria. “Estamos nesse momento em articulações para tentar trazer o algodão produzido na Bahia, os grãos produzidos no estado, para exportação pelo nosso Porto”, explicou Bruno Reis.

Cultura e Turismo

No campo da cultura e do turismo, o plano valoriza a identidade afro-brasileira e o patrimônio cultural, com a criação do Espaço Boquinha de Brasa, do Centro Cultural Afro-Atlântico, da Casa de Espetáculo e Escola de Música Letieres Leite, da Nova Senzala do Barro Preto – Ilê Aiyê e do novo Teatro Vila Velha.

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, fez um balanço das ações realizadas pela Prefeitura ao longo dos anos e lembrou também de sua passagem por outras pastas, como na Saúde (SMS), citando as entregas do Hospital do Homem, da UPA nas Ilhas, a primeira UPA Infantil. Na Secult, ela citou o Salvador Criativa e o festival Salvador Capital Afro.

“É uma alegria viver esse momento de construção coletiva, que reafirma o compromisso da gestão com o futuro de Salvador. O Plano Estratégico 2025–2028 nasce do planejamento, da técnica e do amor pela cidade, pensando em uma Salvador cada vez mais humana, organizada e acolhedora. Mais do que uma cidade boa para o turista, queremos uma Salvador excelente para o baiano que vive e faz essa cidade pulsar. O plano reflete nosso olhar para o patrimônio material e imaterial, para o fomento, a celebração e o desenvolvimento. Com liderança, compromisso e dedicação, seguimos avançando, cumprindo metas, entregando resultados e consolidando Salvador como referência nacional e internacional em gestão pública”, disse ela.

Entre as inovações desta etapa está o aperfeiçoamento do processo orçamentário municipal, com ajustes no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). A atualização permitirá maior transparência na alocação de recursos, com recortes de gênero, raça e estrato socioeconômico, destacando o direcionamento do orçamento para populações em situação de vulnerabilidade. O plano também prevê a implantação do novo Centro de Comando e Operações (CCO), que integrará órgãos municipais e permitirá o monitoramento em tempo real das ações da Prefeitura.

Organizado em cinco eixos estratégicos

Mais Inclusão Social e Desenvolvimento Humano; Mais Infraestrutura e Ordenamento Urbano; Mais Desenvolvimento Econômico e Sustentável; Mais Cultura e Turismo; e Mais Eficiência de Gestão —, o Plano Estratégico 2025/2028 reúne 53 metas, 89 projetos e 694 marcos de entrega, ampliando a capacidade de enfrentamento das desigualdades e dando continuidade ao legado dos ciclos anteriores.

Assim como nas edições passadas, o documento será registrado em um livro de 137 páginas, que detalha todas as iniciativas e valores orçamentários. A versão digital (PDF) estará disponível no site da Prefeitura (salvador.ba.gov.br), garantindo acesso público e transparência às informações.