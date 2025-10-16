Barroso recebe alta após internação em Brasília

Ex-presidente da Corte passou a noite internado e recebeu alta por volta de 12h45 desta quinta - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso recebeu alta nesta quinta-feira, 16, do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde estava internado desde a véspera. Ele procurou atendimento após passar mal na quarta e, embora a suspeita inicial fosse de uma virose, foi submetido a uma série de exames para esclarecer o quadro clínico.

O ex-presidente da Corte passou a noite internado e recebeu alta por volta de 12h45 desta quinta, após apresentar melhora no quadro clínico. Conforme apuração do Metrópoles, os médicos do Hospital Sírio-Libanês ainda aguardam resultados de exames, mas liberaram o ministro para seguir com medicação em casa.

A ida do ministro à unidade de saúde ocorreu no mesmo dia da publicação do decreto de sua aposentadoria, no Diário Oficial da União (DOU), assinado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a portaria, a aposentadoria do ministro começa a valer a partir do próximo sábado, 18. Com isso, Lula terá de indicar substituto para a vaga.