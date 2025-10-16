INDISPOSIÇÃO
Barroso passa mal e é internado às vésperas da sua aposentadoria
Mal-estar do ministro foi registrado no dia em que Lula oficializou sua saída do STF
Por Gabriela Araújo
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou mal e foi internado no Hospital Sírio Libânes, em Brasília, onde passou por uma série de exames médicos.
Barroso sentiu uma indisposição durante a tarde da última quarta-feira, 15, e foi levado à unidade de saúde. A suspeita inicial, de acordo com informações do jornal Correio Braziliense, é que se trate de uma virose.
Até o momento, não há informações se o magistrado já recebeu alta hospitalar.
O mal-estar de Barroso foi registrado no dia em que o presidente Lula (PT) assinou o documento que deu aval à sua aposentadoria antecipada da Corte. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de ontem, 15.
Aposentadoria antecipada
A saída do magistrado da Corte só começa a ser contada a partir do próximo sábado, 18, segundo consta no documento. Barroso anunciou sua saída na quinta-feira passada, 9, durante sessão plenária marcada por emoção.
A decisão de Barroso em deixar a Suprema Corte ocorreu um mês após ele deixar a presidência do Judiciário. O ministro deixou a cadeira no dia 29 de setembro.
Barroso, atualmente com 67 anos, opta por deixar o STF por vontade própria, já que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos.
Cotados para assumir a vaga de Barroso
Caberá ao presidente Lula (PT) indicar o novo nome para ocupar a vaga do ex-presidente do STF. Entre os nomes cotados para o cargo estão:
- Advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias;
- Senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG);
- Ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.
Esta será a terceira vez que Lula indica um nome para ocupar um assento no Judiciário neste mandato. Para a Suprema Corte, o petista indicou os seguintes nomes:
- Cristiano Zanin;
- Flávio Dino.
