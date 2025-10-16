Gilmar sugere terapia para Fux e chama colega de figura lamentável

Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando. - Foto: Reprodução

Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram uma discussão durante um dos intervalos da sessão de quarta-feira, 15, em uma das salas do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Gilmar questionou Fux, de forma irônica, por ele ter suspendido um recurso em que Sergio Moro tenta reverter decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da Primeira Turma já estava em 4 a 0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisá-lo melhor.

De acordo com relatos, Gilmar disse a Fux: "Vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato". Ainda segundo os relatos, Fux reagiu. Respondeu que tinha pedido vista do caso de Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões.

Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente, e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux "impôs aos colegas [os ministros da Primeira Turma] um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido", finalizando por absolver o ex-presidente e "condenar o mordomo [o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito]", o que teria deixado "todo mundo" chateado.

Fux defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam e logo saíam da sala diante da tensão do diálogo.

Questionados, Gilmar Mendes e Luiz Fux ainda não comentaram o entrevero.