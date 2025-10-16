Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRETA SUPREMA

Gilmar sugere terapia para Fux e chama colega de figura lamentável

Ministros do STF tiveram duro diálogo durante intervalo da sessão desta quarta-feir, 15

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 16:04 h | Atualizada em 16/10/2025 - 18:14
Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando.
Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando. -

Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram uma discussão durante um dos intervalos da sessão de quarta-feira, 15, em uma das salas do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Gilmar questionou Fux, de forma irônica, por ele ter suspendido um recurso em que Sergio Moro tenta reverter decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar. O placar da Primeira Turma já estava em 4 a 0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisá-lo melhor.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Gilmar Mendes abre prazo para PGR sobre Marco Temporal
STF em alerta: Gilmar cobra lei após ataques a Moraes
Gilmar Mendes elogia protestos contra PEC da Blindagem e Anistia

De acordo com relatos, Gilmar disse a Fux: "Vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato". Ainda segundo os relatos, Fux reagiu. Respondeu que tinha pedido vista do caso de Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões.

Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente, e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux "impôs aos colegas [os ministros da Primeira Turma] um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido", finalizando por absolver o ex-presidente e "condenar o mordomo [o tenente-coronel Mauro Cid, por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito]", o que teria deixado "todo mundo" chateado.

Fux defendeu seu voto, afirmando que era o que tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. Durante a discussão, outros ministros entravam e logo saíam da sala diante da tensão do diálogo.

Questionados, Gilmar Mendes e Luiz Fux ainda não comentaram o entrevero.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gilmar Mendes luiz fux supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Luiz Fux e Gilmar Mendes conversando.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x