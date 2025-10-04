Menu
BANCO DOS RÉUS

STF ignora defesa e mantém Moro como réu por calúnia

Placar que manteve a decisão é de 3 x 0

Redação

Por Redação

04/10/2025 - 22:36 h | Atualizada em 06/10/2025 - 16:13
Senador Sergio Moro (União-PR) concede entrevista. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senador Sergio Moro (União-PR) concede entrevista. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado -

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) como réu por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes neste sábado, 4, durante julgamento virtual.

A maioria foi alcançada depois do voto do ministro Flávio Dino, que acompanhou os votos dos colegas: Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, relatora do processo, registrados na última sexta-feira, 3, rejeitando os recursos apresentados pela defesa do congressista.

Durante o voto, a magistrada afirmou que a defesa tenta apenas rever a decisão da Corte sem apresentar nenhum elemento novo.

“O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante”, disse.

O caso do senador está sendo julgado na Primeira Turma do STF, mesmo colegiado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O julgamento de Moro foi iniciado na manhã de sexta. Ainda faltam dois votos para o encerramento desta etapa do processo judicial.

Relembre o caso

O senador Sérgio Moro (União-PR) foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de calúnia depois de viralizar um vídeo em que mostrava o congressista falando em “comprar um habeas corpus” do magistrado.

O caso chegou à Corte em junho de 2024 e foi recebido com unanimidade pelos ministros.

Em contrapartida, a defesa do parlamentar disse ao STF que Moro não teve o intuito de ofender Gilmar Mendes.

Tags:

ministro gilmar mendes senador Sergio Moro STF

