Sergio Moro vai a aniversário de ministro de Lula; saiba mais

O senador Sergio Moro (União Brasil) esteve na festa de aniversário do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), na noite desta terça-feira, 10, em Brasília. O ex-juiz foi responsável pela prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito da operação lava jato.

Moro estava acompanhado da esposa, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil). Outros ministros também estiveram na festa, como Alexandre Padilha (PT), das Relações Institucionais, André de Paula (PSD), da Pesca, e André Fufuca (PP), do Esporte. A informação é de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Sabino, que entrou no governo Lula após a saída de Daniela Carneiro, é deputado federal licenciado pelo mesmo partido de Moro.