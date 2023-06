Caso seja procurado, Sério Moro admite conversar com Zanin

O senador Sergio Moro (União-PR) admitiu a aliados que está disposto a se reunir e conversar com o advogado Cristiano Zanin, se caso ele for procurado.

Segundo fontes, o convite para o dialogo não aconteceu. Se isso ocorrer, Moro buscará ter uma atitude "republicana e democrata", para ouvir e entender os pontos de Zanin, que está indicado para assumir uma das vagas ao Supremo Tribunal Federal.

Vale salientar que essa cortesia não significa um apoio a recomendação do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao posto no STF.

Em algumas ocasiões, Zanin entrou em rota de colisão com Moto durante a Operação Lava Jato e foi o autor da tese que resultou no decretação de suspeição do ex-juiz nos julgamentos referentes a Lula.