Jader Filho reforça apoio a Lula e projeta futuro nas eleições de 2026

Jader Filho reforçou desejo de caminhar no apoio ao presidente Lula (PT) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), reforçou o desejo de caminhar lado a lado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026. A revelação foi feita durante cerimônia na qual recebeu o título de cidadão baiano, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 24.

De acordo com Jader, o MDB não tem motivos para fazer oposição ao atual governo petista. “Eu, particularmente, sou daqueles do partido que advogo e vou lutar para que o MDB acompanhe o presidente Lula desde o primeiro dia. Acho que não faz sentido, o partido tem três ministérios, como você disse, e nós não acompanharmos o presidente Lula, que tem feito um grande trabalho, não só pela Bahia, mas por todo o Brasil. O Minha casa e Minha Vida voltou. As obras de saneamento e o apoio às prefeituras voltaram”, afirmou.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o ministro responsável pelas cidades brasileiras, caso haja alguma desavença em relação as próximas eleições, tudo vai ser resolvido de forma democrática dentro do partido.

"Quem conhece o MDB sabe que o MDB sempre foi um partido que respeitou as suas divisões regionais. Historicamente o MDB sempre teve líderes, são líderes regionais e o MDB quando tem algum problema a gente resolve de maneira democrática no voto, nas convenções”, completou.

Projetos para 2026

Durante a entrevista coletiva, Jader Filho revelou a intenção de disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2026, mas garantiu que o foco neste momento ainda é entregar serviços para o povo. Caso seja candidato, será a primeira vez que ele irá concorrer a um cargo público.

“Eu tenho a intenção de ser candidato a deputado federal, isso é uma decisão que vai se caber lá pra frente, né, a partir do ano que vem. Nesse momento o que nós queremos é fazer as entregas. Nós temos um objetivo, o Presidente Lula estabeleceu como meta. Nos 4 anos, 2 milhões de unidades habitacionais contratadas do Minha Casa Minha Vida. Nesse momento, estamos em 1 milhão e 850 mil casas já contratadas”, iniciou.

“Depois que as metas forem batidas, depois que o PAC tiver de fato levando aquele que é o nosso objetivo, que é a infraestrutura para as cidades brasileiras, aí a gente vai estudar a possibilidade de ser candidato na eleição do ano que vem”, finalizou o ministro.

Legado da mãe

Candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT-BA), André Fidalgo, superintendente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) vê com otimismo o cenário para o próximo pleito.

"A gente está pronto para assumir essa missão. Estou no governo desde 2009, época na qual fui convidado a ingressar na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Acredito nesse governo pelas transformações que vem fazendo na Bahia", disse.

Filho da deputada estadual, Maria Del Carmen (PT), Fidalgo já ocupou cargos de liderança em secretarias do governo do Estado da Bahia.

"A história de minha mãe fala por si. Os olhares que ela teve como Engenheira Civil fez dela um ícone desse Estado. A história dela é preservada, porém insubstituível. Agora chegou a hora de dar nossa contribuição", afirmou.