Angelo Coronel quebra silêncio e revela futuro político

Senador Angelo Coronel pode migrar de lado em 2026. - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Após um longo e incomum silêncio, o senador Angelo Coronel (PSD) voltou a falar sobre o cenário político baiano e já fez projeções sobre o seu futuro, nesta segunda-feira, 26.

Nas últimas semanas, o nome do parlamentar esteve em evidência no noticiário por conta da sua provável retirada da chapa governista. Informações dos bastidores apontam que ele estaria insatisfeito com o movimento e não descarta romper com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e se aliar ao líder da oposição, ACM Neto (União Brasil).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em meio ao impasse, ele teria recebido convites de partidos como o Republicanos e PSDB, mas recusou as propostas. Em entrevista ao radialista Binho Shalom, Coronel fez uma importante sinalização e garantiu que não vai se filiar a uma nova sigla.

Eu continuo no PSD, foi um partido que ajudei a fundar juntamente com o senador Otto Alencar senador Angelo Coronel

Na ocasião, ele também informou que só tomará qualquer definição no mês de abril, após a Quaresma. “Depois da Quaresma espero que tenha decisões na Bahia. Se não tiver decisão, cada um vai procurar a sua própria decisão”, comunicou.

Definição da chapa

A declaração do senador Coronel vem após o ministro Rui Costa confirmar que é pré-candidato ao Senado, com Jaques Wagner e Jerônimo disputando a reeleição, definindo assim a tão falada chapa puro-sangue petista.

O senador e presidente do PSD, Otto Alencar, admitiu a possibilidade de Coronel se lançar candidato ao Senado numa chapa independente, cenário que é avaliado como improvável. Apesar disso, Otto já confirmou o apoio do partido à reeleição de Jerônimo, mesmo sem participação na chapa.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o governo já apresentou diversas propostas para manter Coronel na aliança e aguarda uma resposta do senador. O filho dele, o deputado federal Diego Coronel, está à frente das negociações, e segundo fontes palacianas, é contra o rompimento com o governo.