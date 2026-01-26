DEFINIÇÃO
Angelo Coronel quebra silêncio e revela futuro político
Senador está em evidência no noticiário por conta da sua provável retirada da chapa governista
Por Anderson Ramos
Após um longo e incomum silêncio, o senador Angelo Coronel (PSD) voltou a falar sobre o cenário político baiano e já fez projeções sobre o seu futuro, nesta segunda-feira, 26.
Nas últimas semanas, o nome do parlamentar esteve em evidência no noticiário por conta da sua provável retirada da chapa governista. Informações dos bastidores apontam que ele estaria insatisfeito com o movimento e não descarta romper com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e se aliar ao líder da oposição, ACM Neto (União Brasil).
Em meio ao impasse, ele teria recebido convites de partidos como o Republicanos e PSDB, mas recusou as propostas. Em entrevista ao radialista Binho Shalom, Coronel fez uma importante sinalização e garantiu que não vai se filiar a uma nova sigla.
Eu continuo no PSD, foi um partido que ajudei a fundar juntamente com o senador Otto Alencar
Na ocasião, ele também informou que só tomará qualquer definição no mês de abril, após a Quaresma. “Depois da Quaresma espero que tenha decisões na Bahia. Se não tiver decisão, cada um vai procurar a sua própria decisão”, comunicou.
Definição da chapa
A declaração do senador Coronel vem após o ministro Rui Costa confirmar que é pré-candidato ao Senado, com Jaques Wagner e Jerônimo disputando a reeleição, definindo assim a tão falada chapa puro-sangue petista.
O senador e presidente do PSD, Otto Alencar, admitiu a possibilidade de Coronel se lançar candidato ao Senado numa chapa independente, cenário que é avaliado como improvável. Apesar disso, Otto já confirmou o apoio do partido à reeleição de Jerônimo, mesmo sem participação na chapa.
Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o governo já apresentou diversas propostas para manter Coronel na aliança e aguarda uma resposta do senador. O filho dele, o deputado federal Diego Coronel, está à frente das negociações, e segundo fontes palacianas, é contra o rompimento com o governo.
