POLÍTICA
DEFINIÇÃO

Angelo Coronel quebra silêncio e revela futuro político

Senador está em evidência no noticiário por conta da sua provável retirada da chapa governista

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/01/2026 - 18:59 h

Senador Angelo Coronel pode migrar de lado em 2026.
Senador Angelo Coronel pode migrar de lado em 2026.

Após um longo e incomum silêncio, o senador Angelo Coronel (PSD) voltou a falar sobre o cenário político baiano e já fez projeções sobre o seu futuro, nesta segunda-feira, 26.

Nas últimas semanas, o nome do parlamentar esteve em evidência no noticiário por conta da sua provável retirada da chapa governista. Informações dos bastidores apontam que ele estaria insatisfeito com o movimento e não descarta romper com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e se aliar ao líder da oposição, ACM Neto (União Brasil).

Em meio ao impasse, ele teria recebido convites de partidos como o Republicanos e PSDB, mas recusou as propostas. Em entrevista ao radialista Binho Shalom, Coronel fez uma importante sinalização e garantiu que não vai se filiar a uma nova sigla.

Eu continuo no PSD, foi um partido que ajudei a fundar juntamente com o senador Otto Alencar
senador Angelo Coronel

Na ocasião, ele também informou que só tomará qualquer definição no mês de abril, após a Quaresma. “Depois da Quaresma espero que tenha decisões na Bahia. Se não tiver decisão, cada um vai procurar a sua própria decisão”, comunicou.

Definição da chapa

A declaração do senador Coronel vem após o ministro Rui Costa confirmar que é pré-candidato ao Senado, com Jaques Wagner e Jerônimo disputando a reeleição, definindo assim a tão falada chapa puro-sangue petista.

O senador e presidente do PSD, Otto Alencar, admitiu a possibilidade de Coronel se lançar candidato ao Senado numa chapa independente, cenário que é avaliado como improvável. Apesar disso, Otto já confirmou o apoio do partido à reeleição de Jerônimo, mesmo sem participação na chapa.

Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, o governo já apresentou diversas propostas para manter Coronel na aliança e aguarda uma resposta do senador. O filho dele, o deputado federal Diego Coronel, está à frente das negociações, e segundo fontes palacianas, é contra o rompimento com o governo.

Cenário político na Bahia chapa governista PSD Relações partidárias Senador Angelo Coronel

x