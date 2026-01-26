ELEIÇÕES 2026
Rui Costa crava chapa e define quando deixará Casa Civil
Composição deixa de fora senador Angelo Coronel, que se coloca como candidato à reeleição
Por Ane Catarine
O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), confirmou no último sábado, 24, que deixará o comando da pasta no fim de março para se dedicar à candidatura ao Senado.
Rui disse ainda que ele e Jaques Wagner (PT) serão candidatos a senador na chapa encabeçada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), nas eleições de outubro deste ano.
“Eu saio do ministério no final de março e serei candidato a senador junto com Jerônimo governador e Wagner também como senador”, afirmou Rui em entrevista à TV Pirôpo.
A declaração foi feita durante visita ao município de Maracás, no Vale do Jiquiriçá, e contrasta com o tom adotado até aqui por Jerônimo.
O governador tem evitado tratar a composição da chapa majoritária como definida, afirmando que as conversas seguem em curso e sem descartar o senador Angelo Coronel (PSD-BA).
O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, já afirmou que o partido seguirá apoiando a candidatura de Jerônimo independentemente do destino de Coronel.
