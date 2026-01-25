SEM MUDANÇAS
Wagner quebra o silêncio sobre Rui substituir Jerônimo na chapa
Senador negou qualquer troca na cabeça de chapa governista
Por Anderson Ramos
O senador Jaques Wagner (PT) descartou qualquer possibilidade do ministro da Casa Civil, Rui Costa, se candidatar ao Governo da Bahia no lugar de Jerônimo Rodrigues, que busca a reeleição.
"Essa ideia [lançar Rui Costa para governador], para mim, não existe. Nem é cogitada. Virar o mundo de cabeça para baixo para quê? Sou pela naturalidade da política. A naturalidade da política é a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues", afirmou o senador em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.
Ainda segundo a publicação, Wagner teria conversado sobre o assunto com o presidente Lula recentemente. O presidente está preocupado com as pesquisas no estado, mas confia no senador e não quer atropelá-lo. Lula disse que qualquer decisão sobre a candidatura a governador na Bahia será combinada com Wagner.
Além disso, petistas apostam que Jerônimo será impulsionado por sua chapa. Os candidatos a senador devem ser os próprios Wagner e Costa, populares no estado. Isso se somaria à associação com a imagem de Lula, que costuma obter vitórias eleitorais expressivas na Bahia.
Jerônimo sobe o tom
O governador Jerônimo Rodrigues subiu o tom na quinta-feira, 22, ao desmentir rumores sobre a possibilidade de Rui Costa, retirar dele o direito de disputar a reeleição e se lançar novamente candidato ao Governo do Estado nas eleições de outubro deste ano.
De acordo com o chefe do Executivo estadual, “não há qualquer dúvida” de que seu nome é o escolhido para permanecer puxando a chapa majoritária que disputará as eleições na Bahia.
“Se tivesse de ter qualquer nome para enriquecer o debate, ele iria, sim, para uma eleição interna do partido. Mas não é o caso. (...) O nome de Rui Costa está posto para fazer uma boa disputa ao Senado”, afirmou.
Rui também negou que tenha interesse em reassumir o governo. “Essas notícias são especulativas. Eu reafirmo que a minha pré-candidatura é ao Senado Federal pela Bahia”, disparou o ministro baiano, durante entrevista para a Rádio 93 FM, de Jequié, na semana passada.
