Rui Costa rechaça boatos e reforça interesse pelo Senado

Rui Costa volta a falar sobre cenário eleitoral

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), rechaçou, nesta quinta-feira, 22, as especulações acerca de uma possível candidatura ao governo da Bahia nas eleições de outubro.

Rui, que é pré-candidato ao Senado, pontuou que permanece interessado em disputar uma das duas cadeiras em jogo para o Legislativo, mesmo com o impasse protagonizado por ele e pelos senadores Angelo Coronel (PSD) e Jaques Wagner (PT).

“Essas notícias são especulativas. Eu reafirmo que a minha pré-candidatura é ao Senado Federal pela Bahia”, disparou o ministro baiano, durante entrevista para a Rádio 93 FM, de Jequié.

“Cada um vai escrevendo, muitas vezes baseado no que pensa, em hipóteses ou até nos próprios desejos, e independentemente de haver confirmação da informação, ela se espalha rapidamente, gerando diferentes versões na mídia”, completou o chefe da Casa Civil.

Impasse

Rui Costa (PT), Jaques Wagner (PT) e Angelo Coronel (PSD) tentam assegurar as duas vagas dentro da chapa governista encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no pleito de outubro.

A tendência, segundo apurações recentes feitas pelo Portal A TARDE, é de que as duas vagas sejam ocupadas por Rui e Wagner, em movimento que vem sendo chamado de 'chapa dos governadores'.